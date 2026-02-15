Completando 100 anos, Madeira do Rosarinho desfila no Carnaval do Recife

Bloco Madeira do Rosarinho está completando 100 anos (Marília Parente/DP)

“Madeira de lei que o cupim não rói”. Completando 100 anos em 2026, o bloco lírico Madeira do Rosarinho desfilou na noite deste domingo (15) no Carnaval do Recife. O grupo foi bastante aplaudido na passarela montada na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife. O bloco é um dos homenageados do carnaval da capital pernambucana esse ano.

HISTÓRIA

Em 100 anos de história, o Madeira do Rosarinho nunca deixou de competir nos concursos de Carnaval do Recife. Nesse período, enfrentou diversas agremiações, conquistando 35 vitórias, além de mais de 20 vice-campeonatos. Muitos de seus adversários nasceram e sucumbiram ao tempo nessa trajetória, mas o bloco seguiu firme, provando que é mesmo “madeira de lei que o cupim não rói”, como diz seu hino.

ORIGEM

A música tem origem em um contexto específico que poucos conhecem: em 1962, o Madeira perdeu o concurso de carnaval para o Batutas de São José, após uma votação controversa. Inconformada, a agremiação encomendou a música a Capiba, para reforçar que “queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão”.

FUNDAÇÃO

O espírito aguerrido é ressaltado pelos carnavalescos do bloco desde a sua fundação. Em 7 de setembro de 1926, foliões dissidentes do bloco lírico Inocentes do Rosarinho se reuniram debaixo do pé de uma Gogoia para planejar como contornar as divergências com a diretoria da agremiação e fundaram seu próprio bloco. Para homenagear a espécie que acolhia o grupo sob a sombra, o batizaram de Gogoia, mas, depois, preferiram destacar a resistência da árvore reformulando o nome para Madeira Que Cupim Não Rói, até que, por fim, abreviaram para Madeira do Rosarinho.