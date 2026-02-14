Carnaval 2026: Fantasia de Pica-Pau transforma amizade em nostalgia e emociona foliões no Galo da Madrugada

A proposta dos amigos Márcio Bezerra e Nade Santos foi justamente despertar lembranças da infância em meio à maior festa popular do estado

Pica-pau foi um dos destaques do desfle do Galo (Rafael Vieira/ DP )

Fantasia inspirada no personagem Pica-Pau trouxe nostalgia e emoção para foliões que participaram do desfile do Galo da Madrugada, no Recife.

Márcio, de 33 anos, contou que a ideia surgiu da vontade de apostar no humor e em algo que fosse imediatamente reconhecido pelo público.

A escolha do personagem veio da memória afetiva. “Eu estava tentando encontrar algo cômico, algo que todo mundo lembrasse. Nada melhor do que o Pica-Pau, que marcou a infância de praticamente todo mundo”, explicou.

Frequentador assíduo do bloco, ele completa 14 anos consecutivos acompanhando o desfile. Para Márcio, a experiência continua única. “É algo inexplicável, sem palavras. Não consigo descrever a sensação de estar aqui”, disse. Sobre a festa, resumiu com entusiasmo: “Não tem como estar ruim. É maravilhosa”.

A produção da fantasia ficou por conta da artista autodidata Nade Santos, de 29 anos.

Ele contou que o figurino foi feito em família. “Minha mãe foi a costureira responsável e eu planejei e dei o toque final”, afirmou. Segundo Nade, o trabalho com arte e figurino acompanha sua vida desde cedo. “Eu faço isso desde que me entendo por gente”.

Nade participa do desfile há quatro anos, após ser incentivada pelo amigo Márcio a viver a experiência. Para ele, o clima do evento é difícil de descrever. “É inexplicável, maravilhoso, chega a arrepiar”.

