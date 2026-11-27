O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (27) que pretende criar uma política voltada à construção de espaços de convivência para pessoas idosas, com atividades físicas, lazer e atendimento médico. Segundo ele, os locais seriam criados em parceria com prefeituras e não teriam o caráter de instituições de longa permanência.

A declaração foi feita durante uma visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), na capital fluminense. Lula conheceu as atividades do Renascer, programa de extensão, ensino e pesquisa da universidade dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida da população idosa.

“Há muito tempo eu sonho criar uma política que não é um asilo. Temos que fazer convênio com prefeituras, não é uma coisa fácil”, afirmou.

Espaços para convivência

Segundo Lula, a proposta é oferecer um local para onde idosos possam ir durante o dia, inclusive aqueles que vivem com familiares e não precisam de internação ou de cuidados permanentes.

A ideia inclui atividades físicas e recreativas, além de atendimento de saúde.

“Queremos um lugar em que uma pessoa idosa que more com a filha possa levantar e ir para esse lugar. Um lugar para ela nadar, para ela cantar, para ela brincar, o que ela quiser. Se quiser dormir, vai dormir, se precisar de médico vai ter médico”, disse.

O presidente não apresentou detalhes sobre o número de unidades, custo estimado ou prazo para implantação da proposta. Também não informou quais órgãos federais seriam responsáveis pela eventual criação da política.

Agradecimento aos idosos

Durante a visita, Lula também agradeceu a idosos que participaram do segundo turno das eleições presidenciais mesmo enfrentando dificuldades de saúde e mobilidade.

O presidente assistiu a um vídeo que mostrava eleitores idosos indo às urnas em condições de saúde consideradas delicadas. Nas imagens, havia pessoas sendo transportadas de maca ou carregadas por familiares.

“Confesso que poucas vezes na vida chorei o tanto que eu chorei vendo o vídeo das pessoas idosas com muita dificuldade de mobilidade, pessoas que não podiam andar, que foram até a urna de maca, que foram carregadas por netos e filhos, pessoas com Alzheimer que pediram para ir votar”, afirmou.

O eleitorado idoso era considerado estratégico para a campanha de Lula no segundo turno, quando o petista conseguiu reverter a vantagem obtida por Flávio Bolsonaro (PL) na primeira etapa da eleição.

Mais cedo, também no Rio de Janeiro, Lula visitou estudantes e agradeceu pela mobilização durante a campanha que terminou com sua vitória.