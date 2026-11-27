Após a confirmação de que Luiz Carlos Trabuco Cappi será o novo ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o dólar comercial para venda abriu em queda de 3,55%, cotado a R$ 5,540 por volta das 9h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira (27). Na quinta-feira (26), a divisa já havia recuado 1,25%, encerrando a R$ 5,744, fechando abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez em quase 10 dias.
Nesse cenário, o real ganhou força em relação à moeda norte-americana. Com a expectativa da chegada de Trabuco à pasta, já foi possível observar uma melhora no desempenho dos ativos domésticos. Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o executivo, embora não integre o núcleo tradicional da Faria Lima, é um nome respeitado no mercado financeiro nacional.
Na tarde da quinta-feira (26), Trabuco reuniu-se com Lula em Brasília e, após o encontro, o governo federal oficializou o convite para a próxima gestão.
"Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. A confirmação aconteceu em reunião realizada no final da tarde desta quarta-feira (26), no Palácio da Alvorada", informou a nota oficial.
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