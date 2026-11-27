As provas ocorreram em 4 de maio de 2025 e foram organizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) .

A Polícia Federal (PF) deu início, nesta sexta-feira (27), à Operação Abstenção para apurar possível fraude em concurso público para o Ministério Público da União.

A ação teve como objetivo a obtenção de documentos originais do concurso para identificar quem realizou a prova e apontar falhas ou a participação de terceiros na fiscalização.

Segundo a PF, a investigação foi iniciada após uma candidata declarar que não estava presente no dia da prova, em João Pessoa (PB), mas que um cartão de resposta e uma prova discursiva em seu nome foram localizados com assinatura de outra pessoa.

Até o momento, não há conclusões sobre a responsabilidade de pessoas ou de instituições e as apurações estão em andamento. Os crimes investigados são de falsidade ideológica e falsa identidade.