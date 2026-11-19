Dos 20 investigados, 18 já haviam sido demitidos pelo Banco do Brasil após procedimentos administrativos. Dois dos investigados são suspeitos de desviar cerca de R$ 400 mil de aposentados enquanto trabalhavam no banco

Delegado Diego Pinheiro, Gestor DRACCO; Delegado Júlio Cézar, Adjunto DECOR, durante coletiva (Foto: VitorDutra/AscomPCPE)

Vinte pessoas são investigadas por fraudar a prova do concurso público do Banco do Brasil realizado em 2023. A apuração da Polícia Civil de Pernambuco identificou um esquema de compartilhamento de gabaritos e utilização de dublês para a realização das provas.

Quatro dos investigados tiveram a participação de terceiros na execução do exame comprovada por perícia grafotécnica. Além da fraude no processo seletivo, dois suspeitos são investigados por possíveis desvios de aproximadamente R$ 400 mil de aposentados enquanto exerciam funções na instituição financeira.

Os detalhes da investigação foram apresentados na tarde desta quinta-feira (19) pelo delegado Júlio César Pinheiro, delegado adjunto do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

A operação, denominada Cola Fria, cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar contra seis alvos. Também foram determinadas duas medidas cautelares de afastamento de investigados dos cargos que ocupavam no Banco do Brasil.

As investigações começaram em setembro de 2025, após a identificação de coincidências consideradas estatisticamente improváveis entre as respostas de dois candidatos. A análise foi realizada inicialmente pela banca organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, que identificou semelhanças tanto nas questões objetivas quanto nas discursivas.

“Uma análise de comparação de gabarito levou à identificação de dois candidatos que teriam fraudado a prova, pois a comparação apresentou uma coincidência improvável tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva”, explicou o delegado.

Com o avanço das diligências, a polícia identificou outros 18 suspeitos que teriam utilizado o mesmo método. Segundo Pinheiro, as provas discursivas apresentavam estruturas argumentativas e citações idênticas, com pequenas alterações de palavras, o que reforçou a suspeita de compartilhamento prévio das respostas.

Uso de dublês

A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Científica de Pernambuco constatou divergências nas assinaturas de quatro investigados. Os laudos apontaram que outras pessoas fizeram as provas em seus lugares. Os chamados dublês ainda não foram identificados.

A investigação também identificou uma estrutura organizada para distribuir o conteúdo das avaliações. De acordo com o delegado, o grupo contava com pessoas responsáveis pela elaboração dos gabaritos, chamadas de professores, e integrantes encarregados de disseminar as respostas entre os candidatos e aqueles que fariam as provas em seus lugares.

A polícia ainda tenta descobrir como o conteúdo do concurso foi obtido e quem realizou o primeiro vazamento. A participação de fiscais ou outros profissionais contratados especificamente para a aplicação das provas também não foi descartada, mas ainda está sob investigação.

Suspeita de desvios dentro do banco

Além da fraude no concurso, a investigação identificou indícios de crimes cometidos por dois dos suspeitos após o ingresso no Banco do Brasil. Segundo Pinheiro, eles são investigados por possíveis desvios de valores de clientes idosos, todos aposentados e com mais de 70 anos. O prejuízo identificado até o momento chega a aproximadamente R$ 400 mil.

“Foi identificado ali que dois investigados teriam subtraído valores consideráveis de idosos, de aposentados, todos com idade superior a 70 anos. O montante já chega na casa dos R$ 400 mil”, afirmou.

Os possíveis desvios envolvem operações como movimentações em contas de clientes, abertura de contas, concessão de limites de crédito e desbloqueio de cartões. O delegado informou que os fatos serão apurados em procedimento próprio, separado da investigação sobre a fraude no concurso.

Dos 20 investigados, 18 já haviam sido demitidos pelo Banco do Brasil após procedimentos administrativos. Os outros dois haviam conseguido retornar aos cargos por meio de decisões judiciais. A Polícia Civil solicitou o afastamento cautelar de ambos, medida que foi deferida e cumprida nesta quinta-feira.

Investigação continua

De acordo com o delegado os investigados poderão responder por organização criminosa e fraude em concurso público, prevista no artigo 311-A do Código Penal.

Entre os alvos, há pessoas de Pernambuco e de outros estados. A polícia também identificou que alguns suspeitos já haviam sido investigados em outras fraudes de concursos públicos. Um deles foi alvo da Operação Fora de Forma, que apurou irregularidades em concurso da Polícia Militar de Pernambuco, e da Operação Último Elemento, deflagrada pela Polícia Federal neste ano.

Segundo o delegado, os suspeitos chegaram a ocupar as primeiras colocações nas micro-regiões para as quais concorreram. Em um dos grupos analisados, investigados ficaram entre as cinco primeiras posições.

Não houve prisões nesta quinta-feira. A investigação segue com a análise do material apreendido e a identificação dos responsáveis pela aplicação das provas no lugar dos candidatos, além de quem obteve e distribuiu antecipadamente o conteúdo do exame.