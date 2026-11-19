De acordo com as investigações, grupo teria agido na Seleção Externa do Banco do Brasil, destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário

Operação Cola Fria cumpre mandados nos municipios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararpes e Limoeiro (Foto: Divulgação/PCPE)

Uma operação desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (19), investiga uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos, com atuação em Pernambuco. As investigações apontam que o grupo teria agido na Seleção Externa do Banco do Brasil, destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário.

A Operação Cola Fria cumpre, nesta quinta-feira (19), nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Limoeiro, sete mandados de busca e apreensão domiciliar, sete mandados de busca pessoal e medidas cautelares de suspensão do exercício de atividades profissionais. As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital.

As investigações foram iniciadas em setembro de 2025, com o objetivo de identificar e desarticular a organização. As diligências apontaram que o grupo atuou de maneira estruturada e coordenada para fraudar a Seleção Externa nº 2022/001 do Banco do Brasil S.A., destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema consistia na reprodução orquestrada de gabaritos e redações, além da substituição fraudulenta de candidatos por terceiros durante a realização das provas, prática conhecida como modalidade “dublê” ou “clone”.

A operação é presidida pelos delegados de Polícia Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, respectivamente titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª DECCOR), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), vinculado à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP/PCPE).

A ação também conta com a assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL/PCPE) e o apoio operacional da Polícia Científica de Pernambuco (GGPOC/SDS-PE) e do Banco do Brasil S.A. (BB).