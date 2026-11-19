Polícia desarticula organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos em Pernambuco
De acordo com as investigações, grupo teria agido na Seleção Externa do Banco do Brasil, destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário
Publicado: 19/11/2026 às 08:30
Operação Cola Fria cumpre mandados nos municipios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararpes e Limoeiro (Foto: Divulgação/PCPE)
Uma operação desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (19), investiga uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos, com atuação em Pernambuco. As investigações apontam que o grupo teria agido na Seleção Externa do Banco do Brasil, destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário.
A Operação Cola Fria cumpre, nesta quinta-feira (19), nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Limoeiro, sete mandados de busca e apreensão domiciliar, sete mandados de busca pessoal e medidas cautelares de suspensão do exercício de atividades profissionais. As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital.
As investigações foram iniciadas em setembro de 2025, com o objetivo de identificar e desarticular a organização. As diligências apontaram que o grupo atuou de maneira estruturada e coordenada para fraudar a Seleção Externa nº 2022/001 do Banco do Brasil S.A., destinada ao provimento de vagas para o cargo de Escriturário.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema consistia na reprodução orquestrada de gabaritos e redações, além da substituição fraudulenta de candidatos por terceiros durante a realização das provas, prática conhecida como modalidade “dublê” ou “clone”.
A operação é presidida pelos delegados de Polícia Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, respectivamente titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª DECCOR), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), vinculado à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP/PCPE).
A ação também conta com a assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL/PCPE) e o apoio operacional da Polícia Científica de Pernambuco (GGPOC/SDS-PE) e do Banco do Brasil S.A. (BB).