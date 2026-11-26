A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF) comentou nesta quinta-feira, 26, sobre o prato favorito Jair Bolsonaro, a sardinha à parmegiana, e postagens irônicas feitas nas redes sociais a respeito do tema. Michelle disse que, caso o ex-presidente mastigasse melhor os alimentos, poderia "ajudar um pouquinho".
Nos últimos dias, internautas fizeram postagens ironizando o prato favorito do ex-presidente, que está internado com uma suboclusão no intestino. Os posts alegam que a sardinha à parmegiana é um prato pouco balanceado.
A ex-primeira-dama afirmou que o alimento é "super recomendado", feito com molho natural e queijo sem lactose. "Deixem a sardinha em paz", pediu Michelle.
Jair Bolsonaro está internado desde o dia 20 deste mês, com um quadro de suboclusão intestinal e broncopneumonia, na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Brasília. Antes, o ex-presidente estava em sua casa, cumprindo prisão domiciliar pela trama golpista.
No sábado (21), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou a visita dos filhos ao ex-presidente no hospital, mas proibiu celulares e câmeras.
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