Sacerdote filiado ao PL tentou visitar o ex-presidente em hospital de Brasília, mas foi impedido e orientado a pedir uma autorização judicial

Padre Kelmon (Mauro Pimentel/AFP)

Padre Kelmon (PL), ex-candidato a deputado federal por São Paulo, disse que vai pedir autorização judicial para visitar Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente encontra-se internado com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

A intenção do sacerdote com a visita é conceder a “Unção dos Enfermos” a Jair Bolsonaro, sacramentos concedido a fiéis que estão doentes ou que passarão por uma cirurgia de risco.

Padre Kelmon esteve no hospital na manhã do sábado (21), mas, ainda na recepção, foi impedido de visitar o ex-presidente.

“Vim saber como ele está e me preparar para buscar os meios legais para fazer essa visita, porque nós sabemos que a burocracia para visitá-lo é extremamente difícil. Mas, vou entrar em contato hoje [com seus advogados] para tentar fazer uma visita e trazer a Unção dos Enfermos, para rezar por ele, para ungir o seu corpo como sacerdote e ele como cristão”, disse o Padre Kelmon a jornalistas em Brasília.

Em postagem no Instagram, Padre Kelmon pediu para que seus seguidores se unam em oração pela saúde de Jair Bolsonaro.

“Rezemos pela recuperação da saúde do nosso Presidente Bolsonaro. Quero convidar você que mora em Brasília para vir às 18 horas rezar comigo em frente ao ao Hospital DF Star. Católicos, Ortodoxos e Evangélicos, vamos nos unir em oração pela vida do nosso querido Bolsonaro. Espero por você”, escreveu o sacerdote.

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