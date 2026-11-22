Ex-presidente segue em jejum e com suporte nutricional, sem previsão de alta; ele foi internado na sexta-feira (20) com abdômen agudo obstrutivo

Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star em Brasília (Reprodução/Redes Sociais)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim médico divulgado neste domingo (22) pelo DF Star. Segundo o texto divulgado pela equipe médica, Bolsonaro segue na UTI e está "clinicamente estável".

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar", informou a equipe.

O boletim foi assinado pelos cardiologistas Brasil Caiado e Leandro Echenique, pelo cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini, pelo coordenador da UTI Geral Antônio Aurélio Fagundes Júnior e pelo diretor-geral Allisson B. Barcelos Borges. O texto não cita exames feitos pelo ex-presidente neste domingo.

Mais cedo, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) disse que Bolsonaro "passou a noite sem dor" e que realizou "alguns exames de imagem" pela manhã e faria um raio X com contraste.

"Continuem em oração por ele, para que o intestino volte a funcionar normalmente e ele não precise passar por um novo procedimento mais invasivo", escreveu a senadora eleita em seu Instagram.

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira (20). No sábado (21), o hospital informou que o ex-presidente encontrava-se "internado em unidade de terapia intensiva UTI com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo" e que havia sido iniciado o tratamento com o suporte nutricional e a passagem de sonda gástrica.

