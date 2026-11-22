Michelle, ex-primeira-dama, eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições de outubro (Wilton Junior/Estadão)

A senadora eleita e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que está internado na UTI Hospital DF Star, em Brasília, por causa de um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Em um post nas redes sociais, publicado no final da noite de sábado (21), Michelle disse que está ao lado do marido e que ele está com “uma cara boa e não teve febre”.

Na publicação, a senadora eleita disse ainda estar otimista e confiante de que a sonda nasogástrica ajudará na recuperação e “que logo ele estará melhor”. Michelle estava em viagem a Israel e retornou à Brasília na noite de sábado. Ela alertou os apoiadores a não “se deixarem levar” por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica sobre a saúde do marido.

De acordo com o último boletim médico divulgado no início da tarde de sábado, pelo Hospital DF Star, o ex-presidente continua internado em uma unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta. O político está clinicamente estável, com diagnóstico de “abdômen agudo obstrutivo”, expressão utilizada para indicar problemas de obstrução no intestino.

“Foram iniciadas medidas clínicas, como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. No momento encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea. Não há previsão de alta hospitalar até o momento”, afirmou o hospital em nota, assinada pela equipe do cardiologista Brasil Caiado.

Bolsonaro passou por um procedimento de limpeza com sonda, após ser hospitalizado na noite da sexta-feira (20), informou seu filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC). Segundo o parlamentar, as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia. O DF Star, contudo, não confirmou a possibilidade de procedimentos cirúrgicos.

Bolsonaro está sem tornozeleira

Por causa da internação, Jair Bolsonaro, 71, está sem tornozeleira eletrônica. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes em decisão na noite de sábado.

Na decisão, o ministro também autorizou o filho Carlos Bolsonaro a ser o acompanhante do pai e liberou visitas diárias dos filhos Renan e Laura Bolsonaro e da enteada Letícia Silva.

Bolsonaro deve recolocar a tornozeleira em caso de alta hospitalar. De acordo com o documento, no dia 20 de novembro a Polícia Militar do Distrito Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) necessidade da emergência hospitalar e de internação. “Razão pela qual determinei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico de Jair Messias Bolsonaro pelo período em que durar a internação, devendo o equipamento ser recolocado por ocasião da alta hospitalar”, diz o ministro no ofício.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde começou a cumprir a pena. Depois, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Agora, cumpre prisão domiciliar em residência da família.

De acordo com perícia divulgada em março, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas, entre elas hipertensão, apneia grave do sono, obesidade, aterosclerose e refluxo gastroesofágico. Ele recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.