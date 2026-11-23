Bolsonaro apresentou melhora após ser submetido a uma endoscopia que identificou e retirou acúmulos de fibras alimentares do estômago e do intestino delgado

A saúde de Bolsonaro está estável do ponto de vista hemodinâmico infeccioso e respiratório, mas ele precisa de suplementação de oxigênio (Reprodução / Instagram @carlosbolsonaro)

O ex-presidente Jair Bolsonaro está com pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, apesar da melhora clínica desde o fim de semana.

Ele apresentou melhora após ser submetido a uma endoscopia que identificou e retirou acúmulos de fibras alimentares do estômago e do intestino delgado. A avaliação foi feita pelos médicos Brasil Caiado e Cláudio Birolini na tarde desta segunda-feira (23), em entrevista à imprensa.

Os médicos afirmaram que a complicação foi identificada após um episódio de vômito no domingo, seguido de queda na saturação de oxigênio e uma distensão abdominal (aumento no volume da barriga) no domingo à tarde. Bolsonaro passou a se queixar de dores, de acordo com os profissionais.

"Ele (teve) calafrios, e isso nos preocupou bastante. Nós não estávamos conseguindo aspirar com a sonda gástrica. O presidente é muito sensível à broncoaspiração. O doutor Cláudio sugeriu que nós fizéssemos novos exames de urgência, e nós detectamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral", afirmou Caiado.

A broncoaspiração ocorre quando conteúdo do estômago entra nas vias respiratórias, provocando inflamação e infecção pulmonar. A pneumonia identificada desta vez, no entanto, é de menor intensidade do que aquela apresentada pelo ex-presidente em março, de acordo com os médicos.

Bolsonaro passa por jejum de alimentos sólicos e está sendo tratado com antibióticos intravenosos, em um ciclo estimado de sete a dez dias. Nas primeiras 24 horas, segundo os médicos, o ex-presidente apresentou boa resposta à medicação.

A saúde de Bolsonaro está estável do ponto de vista hemodinâmico infeccioso e respiratório, mas ele precisa de suplementação de oxigênio em baixa quantidade, entre um e dois litros. Também recebeu noradrenalina, medicamento usado para ajudar na manutenção da pressão arterial. A dose, segundo a equipe, era baixa e já estava em processo de retirada.

O acúmulo de material fibroso, segundo os médicos, foi associado ao quadro de suboclusão intestinal que levou à internação de Bolsonaro na última sexta-feira (20). O problema consiste em uma obstrução parcial da passagem do conteúdo pelo intestino delgado.

Birolini afirmou que Bolsonaro vinha aumentando, nos últimos meses, o consumo de alimentos ricos em fibras, como verduras, saladas e frutas com casca. O material teria se acumulado progressivamente no aparelho digestivo, dificultando o trânsito intestinal.

Os médicos identificaram a presença das fibras depois de perceberem que a sonda nasogástrica usada para descomprimir o aparelho digestivo não funcionava adequadamente. Ao retirar o equipamento, Birolini constatou que ele estava obstruído por material alimentar fibroso.

Uma endoscopia confirmou a presença de grande quantidade desse material no estômago e no duodeno. Parte dos resíduos foi retirada durante o procedimento, o que provocou melhora significativa da distensão abdominal e das dores.

Os médicos disseram que mudaram a estratégia de tratamento com a identificação da causa provável do problema e a resposta positiva à endoscopia. Eles chegaram a cogitar uma nova intervenção cirúrgica, mas a equipe passou a priorizar medidas clínicas, incluindo medicamentos para auxiliar na dissolução das fibras que ainda estão no intestino.

A cirurgia não está descartada, segundo eles. Birolini, uma intervenção poderá ser necessária caso surjam complicações, como sinais de sofrimento intestinal, comprometimento vascular ou perfuração. O cirurgião afirmou que uma eventual cirurgia é tecnicamente possível, apesar do histórico de múltiplos procedimentos abdominais do ex-presidente. Mas novas intervenções cirúrgicas são evitadas sempre que possível.

"Ele (Bolsonaro) fez múltiplas cirurgias em decorrência da facada que recebeu lá atrás (durante a campanha eleitoral de 2018) e ele sofre cronicamente com essa questão de aderências intestinais. Essas aderências são fruto das múltiplas cirurgias que ele fez, elas são persistentes, não tem solução para isso", declarou Birolini.

A retomada da alimentação vai depender do restabelecimento do trânsito intestinal, que ainda não apresentou movimentos espontâneos suficientes, segundo os médicos.

Bolsonaro também realiza fisioterapia respiratória e motora. A equipe relatou que ele estava "abatido" e "calado" nos últimos dias, mas apresentou melhora do estado geral após a realização da endoscopia e o alívio do desconforto abdominal.