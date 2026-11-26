O relator, ministro Odair Cunha, concluiu que os autos não demonstravam dolo ou erro grosseiro nas condutas atribuídas aos agentes públicos. Segundo ele, as decisões questionadas foram tomadas com base em manifestações de áreas técnicas e jurídicas e dentro das circunstâncias econômicas daquele período.

Uma década depois do impeachment de Dilma Rousseff, o Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou, nesta quarta-feira (25), um processo que apurava a responsabilidade da ex-presidente e de integrantes de sua equipe econômica por irregularidades na gestão fiscal de 2014. Por unanimidade, os ministros afastaram a aplicação de multas aos envolvidos, entre eles o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e a atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

A decisão encerra uma representação apresentada em dezembro de 2014, pouco depois da reeleição de Dilma. O processo examinava atos relacionados ao cumprimento da meta fiscal, ao contingenciamento de despesas e à abertura de créditos suplementares. O caso tramitava no TCU sob o número 001.622/2015-3 e tinha Odair Cunha como relator.

Processo atravessou o impeachment

O julgamento ocorre dez anos depois de o Senado retirar Dilma da Presidência. O impeachment foi concluído em 31 de agosto de 2016, quando os senadores aprovaram, por 61 votos a 20, a perda do mandato da então presidente.

A crise fiscal do governo foi um dos elementos centrais do processo político que levou ao afastamento. Em outubro de 2015, o TCU havia recomendado ao Congresso Nacional a rejeição das contas presidenciais de 2014 e apontado 12 irregularidades. Entre elas estavam atrasos em repasses do Tesouro Nacional a bancos públicos, que ficaram conhecidos como “pedaladas fiscais”, e a abertura de créditos suplementares. O parecer ganhou peso no debate político que antecedeu o impeachment.

A representação julgada agora, porém, não deve ser confundida com o próprio processo de impeachment. O julgamento do TCU tratou da possibilidade de responsabilizar individualmente os agentes pelos atos analisados e aplicar sanções. O processo político que terminou com a saída de Dilma teve como objeto acusações relacionadas a atos praticados em 2015.

O que o TCU analisou

Um dos principais pontos examinados pelo tribunal foi a falta de contingenciamento de despesas diante da previsão de frustração de receitas. Segundo a área técnica do TCU, seria necessário bloquear pelo menos R$ 28,8 bilhões do orçamento para cumprir a meta fiscal vigente naquele momento.

Em novembro de 2014, diante da deterioração das contas públicas, o governo enviou ao Congresso uma proposta para alterar a meta fiscal. A mudança foi aprovada em dezembro. Para o TCU, enquanto a alteração ainda estava em análise pelo Legislativo, permanecia a obrigação de limitar as despesas.

O processo também examinou decretos de abertura de créditos suplementares e a programação das despesas federais sem considerar integralmente alertas sobre o aumento de gastos com seguro-desemprego e abono salarial. A elevação dessas despesas foi estimada em R$ 9,2 bilhões. Também foi considerada uma frustração de R$ 5,3 bilhões nas receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Sem dolo ou erro grosseiro

Ao votar pelo arquivamento, Odair Cunha considerou que não havia elementos suficientes para atribuir responsabilidade individual aos agentes públicos. O ministro seguiu o entendimento do Ministério Público junto ao TCU e destacou o respaldo técnico e jurídico utilizado nas decisões do governo.

O revisor, ministro Jorge Oliveira, acompanhou o relator e também afastou as sanções. Ele, porém, ressaltou a gravidade das irregularidades identificadas na gestão fiscal de 2014. O ministro Augusto Nardes, relator das contas daquele exercício, lembrou durante a sessão que o TCU havia aprovado por unanimidade o parecer prévio pela rejeição das contas.

A defesa de Dilma, Mantega e Miriam Belchior havia argumentado que os atos questionados tinham respaldo em manifestações técnicas e jurídicas e que procedimentos semelhantes já haviam sido adotados anteriormente pela administração federal.

Decisão não altera rejeição das contas

Apesar do peso político do julgamento, a decisão desta quarta-feira não modifica o parecer do TCU pela rejeição das contas de 2014. O tribunal continua considerando que houve irregularidades naquele exercício. A análise sobre a responsabilização individual dos agentes é uma etapa distinta do julgamento das contas do governo.

Também não há, portanto, uma anulação do impeachment de Dilma. O Senado julgou acusações próprias no processo que resultou na perda do mandato em 2016. A decisão do TCU agora afasta sanções individuais em um processo relacionado a atos fiscais de 2014.

O resultado, no entanto, reabre o debate sobre a responsabilização atribuída aos integrantes do governo Dilma pelos atos fiscais que antecederam a crise política. Dez anos depois da saída da ex-presidente, o TCU concluiu que, naquele processo, não havia elementos para aplicar multas por dolo ou erro grosseiro.

Miriam Belchior, hoje ministra da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva, comandou o Ministério do Planejamento durante o primeiro mandato de Dilma. Ela foi uma das integrantes da equipe econômica alcançadas pela representação julgada pelo TCU.