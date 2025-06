Vídeo: Putin recebe Dilma e volta a elogiar presidente do banco dos Brics

Dilma foi reeleita presidente do banco dos Brics, cargo que ocupa desde 2023

Putin parabenizou Dilma por sua reeleição para o cargo de chefe do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) (ALEXEY DANICHEV / POOL / AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com Dilma Roussef, e voltou a elogiar o trabalho da presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) à frente da instituição financeira dos Brics. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (18/6), antes da abertura do 28º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

“Estou muito feliz em vê-la aqui e, antes de tudo, quero parabenizá-la por sua reeleição para o cargo de chefe do Novo Banco de Desenvolvimento”, disse Putin durante a reunião. “Isso significa que todos os membros do banco apreciam muito o seu trabalho.”

No comando da instituição financeira desde 2023, Dilma foi reeleita para o cargo em março deste ano.

