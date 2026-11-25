Lula sinalizou a aliados que poderia insistir no advogado-geral da União, Jorge Messias, rejeitado pelos senadores em abril, mas também acenou com a possibilidade de escolher outro nome diante da possibilidade de uma nova derrota. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que trabalhou contra a primeira indicação de Messias, demonstra novamente resistência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar ainda neste ano um nome para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) desde o final de 2025 pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso. O objetivo do Palácio do Planalto é aprovar o escolhido antes da posse do novo Senado, que terá perfil mais à direita a partir de 2027. A maior bancada será do PL, com 29 dos 81 senadores.

Alcolumbre prefere outro caminho: a escolha de seu antecessor e aliado Rodrigo Pacheco, empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) no final de setembro. Como mostrou o Estadão, Lula guarda mágoa de Pacheco, que não quis concorrer ao governo de Minas e, em sua visão, não o ajudou na campanha pela reeleição.

Além da resistência de Alcolumbre, as regras do Senado impedem que uma indicação rejeitada seja analisada novamente no mesmo ano. A menos que a regra seja alterada, isso significa que a eventual indicação de Messias só poderá ser analisado pelos senadores a partir de fevereiro.

O impasse levou Lula a considerar a indicação de uma mulher para a Corte. Entre as cotadas, estão as ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa além da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estela Aranha. Também estão no páreo a ex-ministra da Corte eleitoral Edilene Lobo e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet.

A escolha atenderia a uma demanda antiga de partidos de esquerda e movimentos sociais, frustrados no atual mandato com as indicações de dois homens, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Além da vaga de Barroso, Lula terá três indicações para o Supremo até o final do próximo mandato. Os ministros são aposentados compulsoriamente aos 75 anos, idade que Luiz Fux completará em abril de 2028; Cármen Lúcia, em abril de 2029; e Gilmar Mendes, em dezembro de 2030.

Veja abaixo os nomes cotados por Lula para o STF:

Regina Helena da Costa

É ministra do Superior Tribunal de Justiça desde 2013. Antes, foi procuradora do Estado de São Paulo e, depois, da República, juíza federal e desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Daniela Teixeira

A advogada foi indicada pelo próprio Lula ao STJ em 2023. Ela fez parte do Grupo Prerrogativas, coletivo de advogados de orientação progressista que é próximo ao PT e ao presidente. Também foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Estela Aranha

Indicada por Lula para o TSE, foi a autora da decisão que impediu a TV Globo de exibir o púlpito vazio com o nome do petista durante o debate presidencial do 1º turno. Foi secretária nacional de Direitos Digitais durante a passagem de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Depois, se tornou assessora especial de Lula antes de assumir o cargo de ministra do TSE. Também fez parte do Grupo Prerrogativas.

Edilene Lobo

A advogada e professora universitária foi a primeira mulher negra a compor o TSE após ter sido escolhida por Lula como ministra substituta. Ela exerceu o cargo entre 2023 e 2025. Também atuou como advogada na campanha eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ao Senado por Minas Gerais em 2018 e já foi homenageada pelo Prerrogativas.

Jorge Messias

Atual advogado-geral da União, foi o primeiro nome indicado para o STF e rejeitado pelos senadores desde 1894. Apesar disso, segue como preferido de Lula para a vaga de Barroso. Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil no governo Dilma. Ficou conhecido em 2016, quando um grampo da Operação Lava Jato gravou uma ligação em que Dilma diz a Lula que mandaria "Bessias" lhe entregar o termo de posse como ministro da Casa Civil. É outro que já foi homenageado pelo Prerrogativas.

Rodrigo Pacheco

Advogado, foi eleito deputado federal em 2014 e senador na eleição seguinte, ambos por Minas Gerais. Foi duas vezes presidente do Senado, cargo que ocupou entre 2021 e 2025. Foi preterido por Messias na primeira indicação de Lula para a vaga de Barroso. Era o preferido do presidente para disputar o governo de Minas na eleição deste ano, mas recusou o convite, o que desagradou Lula. Em setembro, foi indicado pelos senadores para o TCU.

Simone Tebet

Foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas (MS), vice-governadora e senadora pelo Mato Grosso do Sul. Em 2022, ficou em terceiro lugar na eleição para Presidente da República e declarou apoio a Lula no segundo turno contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Após o pleito, assumiu o Ministério do Planejamento, que deixou em março para disputar a eleição. Tebet mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e concorreu ao Senado, terminando em terceiro lugar.