Líder da Federação Psol-Rede e o do Avante querem votação em separado de trechos do texto aprovado pelo Senado; PL estuda destaques

Câmara dos Deputados se prepara para iniciar diiscussão de PLP com ajuste fiscal das contas públicas (Agência Câmara)

A Câmara dos Deputados pode votar, nesta segunda-feira (23/11), o projeto de lei complementar (PLP) que conta com medidas de ajuste fiscal das contas públicas. O governo trabalha para aprovar o texto vindo do Senado Federal sem mudanças, mas os deputados articulam alterações.

O relator, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou na semana passada um parecer ao projeto recomendando sua aprovação sem mudanças. Aliado do governo, a ideia é impedir que o texto tenha que retornar para o aval dos senadores, prolongando a tramitação do projeto e adiando sua sanção.

O líder da Federação Psol-Rede na Câmara, deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), apresentou um destaque para votação em separado do trecho que limita o crescimento das despesas em 2% caso a projeção de resultado primário fique abaixo do piso da meta fiscal. O dispositivo pode gerar uma contenção de despesas de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões.

Outro destaque para votação em separado foi apresentado pelo líder do Avante, deputado Waldemar Oliveira (Avante-PE). Ele questiona o trecho do projeto que autoriza o governo a limitar a “compensação cruzada”, quando uma empresa usa créditos tributários para abater outros impostos.

Na justificativa, o líder argumenta que a medida tensiona a isonomia tributária. “Restringir a compensação, nesse caso, equivale a exportar tributos e reduzir a competitividade da produção nacional”, justificou no requerimento.

O trecho foi motivo de impasse entre governo, oposição e setor produtivo, o que prolongou a tramitação da matéria no Senado. O dispositivo também foi alvo de destaque por senadores da oposição, mas não alcançou o número de votos necessários para ser retirado do texto final.

Governistas não veem possibilidade de negociação no trecho, pois o consideram o “coração” do projeto, com uma estimativa de aumento da arrecadação entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões. Durante sua tramitação no Senado, foi adicionada uma exceção, ressalvando apenas a compensação de créditos de PIS/Cofins com débitos da CBS.

O PL também estuda quais destaques irá apresentar. A bancada reúne entre si e com o relator ainda nesta tarde para tratar sobre o assunto. Eles têm direito a apresentar até quatro destaques. Um deles deve corresponder a votação em separada de uma das seis emendas apresentadas pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ).

Suas emendas passam pela sugestão de supressão ou modificação dos dispositivos que tratam do limite a compensação previdenciária e a compensação cruzada, além da autorização para a retirada das receitas do petróleo da base de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL).

Ele também apresentou uma emenda modificativa para que a economia com a redução dos supersalários do Executivo seja destinada para a reestruturação e reorganização das carreiras.