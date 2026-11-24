Eduardo Bolsonaro afirmou que um projeto de lei sobre absorventes gratuitos teria sido elaborado para beneficiar uma empresa

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRASIL)

A defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro recorreu da condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), em caso de difamação contra a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), nesta segunda-feira, 23. Ele foi condenado em setembro deste ano pela maioria no plenário da Corte.

O processo teve origem em uma queixa-crime apresentada pela própria deputada, depois do o ex-parlamentar afirmar que um projeto de lei sobre absorventes gratuitos teria sido elaborado para beneficiar uma empresa.

A defesa de Eduardo afirma no pedido que o recurso é cabível, já que não deseja discutir sobre as provas utilizadas ou o mérito da decisão, mas "eliminar contradições, suprir omissões, esclarecer obscuridade e corrigir erro material do acórdão embargado".

A advogada de Eduardo, Karina de Paula Kufa, questiona alguns pontos do acórdão publicado no dia 18 de novembro. Ela afirma que houve contradição em relação à imunidade parlamentar, uma vez que os atos pelos quais Eduardo foi condenado foram praticados enquanto ele ainda era deputado. A decisão do Supremo afastava a hipótese de imunidade neste caso, por considerar que as falas não tiveram vínculo com a função.

Sobre isso, a defesa considera que o voto condutor cometeu um erro material ao afirmar que a matéria já teria sido rejeitada por unanimidade no recebimento da queixa-crime. "A correção importa porque a falsa unanimidade foi invocada precisamente para sustentar a preclusão da imunidade, reforçando, de modo indevido, a ideia de que a matéria estaria definitivamente assentada desde a admissibilidade da acusação", afirmou a advogada.

A defesa também questiona o fato da Corte ter se julgado competente para receber o caso, uma vez que Eduardo tinha, na época, foro por prerrogativa de função, mas afastado a imunidade parlamentar por considerar que os atos extrapolavam a atividade legislativa. Karina afirma que o foro privilegiado não decorre apenas da condição temporária do mandato, e precisa que o ato praticado seja diretamente ligado ao cargo.

Na ação, a advogada alega que a decisão errou ao considerar que o ex-parlamentar cometeu um crime doloso, deixando de considerar que Eduardo Bolsonaro afirmou não conhecer a origem do conteúdo que compartilhou. "A fundamentação reclama esclarecimento. Desconhecer a origem de um conteúdo e deixar de submetê-lo a prévia checagem revelam, quando muito, falta de diligência, isto é, culpa, e não a vontade de ofender, que o tipo exige", escreveu no documento.

Entenda a condenação de Eduardo por difamação:

Em 2021, o ex-parlamentar e filho de Jair Bolsonaro afirmou, sem provas, que o projeto que previa absorventes gratuitos apresentado por Tabata foi feito por lobby de uma empresa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela condenação. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes acompanhado em seu voto pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Edson Fachin, presidente da Corte, acompanhou o voto, mas com divergências. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux divergiram, por entenderem que a imunidade parlamentar abrangia as manifestações. A condenação fixada foi de um ano de detenção e uma multa de mais de R$ 80 mil.