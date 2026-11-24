Eduardo Bolsonaro recorre de condenação no STF por difamação contra Tabata Amaral
Eduardo Bolsonaro afirmou que um projeto de lei sobre absorventes gratuitos teria sido elaborado para beneficiar uma empresa
Publicado: 24/11/2026 às 06:32
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRASIL)
A defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro recorreu da condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), em caso de difamação contra a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), nesta segunda-feira, 23. Ele foi condenado em setembro deste ano pela maioria no plenário da Corte.
O processo teve origem em uma queixa-crime apresentada pela própria deputada, depois do o ex-parlamentar afirmar que um projeto de lei sobre absorventes gratuitos teria sido elaborado para beneficiar uma empresa.
A defesa de Eduardo afirma no pedido que o recurso é cabível, já que não deseja discutir sobre as provas utilizadas ou o mérito da decisão, mas "eliminar contradições, suprir omissões, esclarecer obscuridade e corrigir erro material do acórdão embargado".
A advogada de Eduardo, Karina de Paula Kufa, questiona alguns pontos do acórdão publicado no dia 18 de novembro. Ela afirma que houve contradição em relação à imunidade parlamentar, uma vez que os atos pelos quais Eduardo foi condenado foram praticados enquanto ele ainda era deputado. A decisão do Supremo afastava a hipótese de imunidade neste caso, por considerar que as falas não tiveram vínculo com a função.
Sobre isso, a defesa considera que o voto condutor cometeu um erro material ao afirmar que a matéria já teria sido rejeitada por unanimidade no recebimento da queixa-crime. "A correção importa porque a falsa unanimidade foi invocada precisamente para sustentar a preclusão da imunidade, reforçando, de modo indevido, a ideia de que a matéria estaria definitivamente assentada desde a admissibilidade da acusação", afirmou a advogada.
A defesa também questiona o fato da Corte ter se julgado competente para receber o caso, uma vez que Eduardo tinha, na época, foro por prerrogativa de função, mas afastado a imunidade parlamentar por considerar que os atos extrapolavam a atividade legislativa. Karina afirma que o foro privilegiado não decorre apenas da condição temporária do mandato, e precisa que o ato praticado seja diretamente ligado ao cargo.
Na ação, a advogada alega que a decisão errou ao considerar que o ex-parlamentar cometeu um crime doloso, deixando de considerar que Eduardo Bolsonaro afirmou não conhecer a origem do conteúdo que compartilhou. "A fundamentação reclama esclarecimento. Desconhecer a origem de um conteúdo e deixar de submetê-lo a prévia checagem revelam, quando muito, falta de diligência, isto é, culpa, e não a vontade de ofender, que o tipo exige", escreveu no documento.
Entenda a condenação de Eduardo por difamação:
Em 2021, o ex-parlamentar e filho de Jair Bolsonaro afirmou, sem provas, que o projeto que previa absorventes gratuitos apresentado por Tabata foi feito por lobby de uma empresa.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela condenação. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes acompanhado em seu voto pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Edson Fachin, presidente da Corte, acompanhou o voto, mas com divergências. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux divergiram, por entenderem que a imunidade parlamentar abrangia as manifestações. A condenação fixada foi de um ano de detenção e uma multa de mais de R$ 80 mil.