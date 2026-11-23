Portaria detalha regras para salários, folgas e trabalho aos domingos. Jornada semanal cairá para 42 horas a partir de 16 de dezembro, sem redução salarial

Carteira de Trabalho Digital (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou, nesta segunda-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), as regras complementares para a redução da jornada semanal e a adoção de dois dias de descanso remunerado. A portaria estabelece critérios para o cálculo do salário-hora, o trabalho aos domingos e a negociação coletiva, além de detalhar como as mudanças serão aplicadas aos contratos em vigor.

A redução da jornada ocorrerá em duas etapas. A primeira, em 16 de dezembro deste ano, quando o limite semanal passará de 44 para 42 horas. A segunda, em 16 de dezembro de 2027, quando cairá para 40 horas. Também a partir de dezembro deste ano, os trabalhadores terão direito a dois dias de repouso por semana, com 24 horas consecutivas cada. Um deles deverá ser, preferencialmente, o domingo, mas as folgas não precisarão ocorrer em dias seguidos.

A portaria determina que a redução da jornada e o aumento do descanso valem para os contratos em vigor e não permitem redução salarial de nenhum tipo, nem mudança nos pisos. A regra se estende aos regimes especiais, ao trabalho avulso e ao tempo parcial. Quem já trabalha 40 horas semanais ou menos não terá a jornada reduzida de forma proporcional.

Para os mensalistas, os dias de repouso já estão incluídos no salário, e o segundo dia de descanso não gera aumento por si só. Para os horistas, a remuneração dos dois dias de repouso pode ser incorporada à hora trabalhada, com acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal. Trabalhadores pagos por dia, tarefa, peça ou comissão seguem regras específicas da portaria.

Cálculo da hora

O valor da hora é obtido dividindo-se o salário mensal por um número chamado divisor. Com a jornada de 44 horas, o divisor é 220. Será 210 com a jornada de 42 horas e 200 com a de 40 horas. Como o salário mensal permanece o mesmo e o divisor diminui, cada hora passa a valer mais. Esse valor serve de base para horas extras, adicional noturno e outras parcelas calculadas por hora.

A portaria diz que a mudança não representa reajuste. Divisores mais favoráveis ao trabalhador, previstos em convenção coletiva, contrato individual ou regulamento da empresa, continuam valendo.

Domingos e escalas

Nos serviços que exigem trabalho aos domingos, a empresa deve montar mensalmente uma escala de revezamento, sujeita à fiscalização do MTE.

No comércio em geral, o descanso semanal deve cair no domingo ao menos uma vez a cada três semanas. Nas demais atividades, ao menos uma vez a cada quatro semanas. Para as mulheres que trabalham aos domingos, a escala de revezamento deve ser quinzenal, conforme o artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Turnos ininterruptos de revezamento terão jornada de seis horas diárias, salvo negociação coletiva. Na escala 12x36, se a média mensal passar do limite semanal, as horas excedentes devem ser compensadas ou pagas como extras, conforme a convenção ou o acordo coletivo.

Negociação coletiva

Convenções e acordos coletivos podem prever, em caráter excepcional, outra distribuição dos dias de descanso no mês. Nesse caso, é necessário preservar a média de dois dias de repouso remunerado por semana, considerada a distribuição das folgas ao longo do mês, além de assegurar pelo menos um dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.

Cláusulas coletivas incompatíveis com os novos limites, como as que fixam jornada semanal acima do limite constitucional ou menos de dois dias de repouso, deixam de valer quando as obrigações se tornarem exigíveis. As demais cláusulas e as condições mais favoráveis ao trabalhador são preservadas.

O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 será compensado ou pago conforme o acordo individual ou o instrumento coletivo. As horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro seguem os novos limites.

Segurança e saúde

Quando houver prorrogação ou compensação de jornada, a empresa deve avaliar os efeitos sobre os riscos ocupacionais e, se for o caso, revisar a prevenção e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), exigido pela Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01).

Em atividades insalubres, a prorrogação da jornada só é permitida em três situações:

- Na escala 12x36, desde que cumpridos os demais requisitos da portaria;

- Quando convenção ou acordo coletivo a autorizar expressamente;

- Com autorização da chefia da unidade de segurança e saúde no trabalho da Inspeção do Trabalho.

O MTE informou que vai publicar novas portarias sobre a compensação dos repousos por negociação coletiva, os períodos de descanso de trabalhadores em regime de afastamento contínuo e a aplicação das regras às profissões regulamentadas por lei específica.