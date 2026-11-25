O plano é barrar o principal artifício da oposição para evitar traições entre os senadores eleitos pela direita, mas que, nos bastidores, negociam o apoio a Alcolumbre em troca de cargos, emendas e outras benesses. O voto na eleição é secreto, o que facilita a infidelidade ao partido.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pretende anular os votos dos senadores que mostrarem a cédula de votação no dia da eleição para a Mesa Diretora do Senado. A estratégia foi revelada por ele a quatro aliados ouvidos pela Folha.

Procurado para comentar sobre a anulação dos votos, Alcolumbre afirmou que "não há qualquer definição ou encaminhamento sobre o assunto".

Em nota, o presidente do Senado afirma que "circulam diversas especulações sobre o tema", mas que ele "não participou de nenhuma reunião nem conversou com ninguém sobre o rito das sessões de posse e de eleição da Mesa do Senado Federal, que seguem suas normas e leis sobre o tema".

O plano de Alcolumbre, de acordo com quatro aliados, é estabelecer na resolução da Secretaria Geral da Mesa Diretora, que disciplina as regras sobre a eleição de 1º de fevereiro de 2027, que o senador que divulgar a cédula antes de colocá-la na urna terá o voto invalidado e não contabilizado - com o intuito de desestimular esta prática. Assim, o senador pode declarar o voto publicamente, mas não poderá mostrar a cédula em si.

Líder da oposição e candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) defende que os senadores de direita mostrem seus votos antes de depositarem as cédulas na urna. A ideia é constranger senadores da direita menos ideológica, próximos ao centrão, mas cujos eleitores são críticos de Alcolumbre por ele travar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

A direita cresceu no Senado e será maioria na Casa. A oposição terá 29 senadores do PL e mais três do partido Novo. Além disso, Republicanos, PP, Podemos e PSDB somarão mais 15 parlamentares, a maioria eleita com apoio do bolsonarismo, totalizando 47 votos. O número é maior do que a maioria necessária para eleger o presidente do Senado, de 41 dos 81 senadores.

Marinho fará uma agenda de viagens aos estados mais de direita para conversar com lideranças, buscando estimular o movimento pelo voto aberto. A tese de seus aliados é que a candidatura seria imbatível num cenário como esse, já que a direita terá maioria a partir de fevereiro. No entanto, se o voto for mantido em sigilo, crescem as chances de traições e de um resultado favorável a Alcolumbre.

Outra candidata de oposição é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que afirma que tem um acordo com Marinho para que, em janeiro, quem estiver pior posicionado desista e apoie o outro. Ela também defende o voto aberto, embora centre menos a sua estratégia nisso.

O presidente do Senado já prevê que haverá protestos da oposição contra a anulação, mas afirmou a esses aliados que os descontentes terão que recorrer ao presidente da sessão. Como candidato, o próprio Alcolumbre não pode conduzir a eleição, apenas os atos preparatórios.

A regra estabelece que presidirá a eleição o integrante da Mesa Diretora de cargo mais alto que estiver no meio do mandato. Em 2027, assim, estará nessa função uma apoiadora dele, a senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), que era suplente de Flávio Dino e assumiu definitivamente quando ele virou ministro do STF.

Ana Paula afirmou à Folha que atuará para resguardar o sigilo do voto, mas não quis detalhar como fará isso. "Caso eu seja convocada para presidir a reunião preparatória para a eleição da Mesa, farei valer o que está previsto na Constituição Federal e no Regimento Interno do Senado, que estabelece que a votação será por voto secreto", disse.

Quem ficar insatisfeito com a resolução, afirmou Alcolumbre aos aliados ouvidos pela reportagem, terá que recorrer ao STF, o que coloca a direita numa contradição: criticar a interferência do Supremo no Legislativo, mas acioná-lo para tentar mudar as regras da eleição da Casa.

O atual presidente do Senado também vê grande chance de o pedido cair com algum ministro aliado dele - que, prevê ele, manteria a decisão de invalidar os votos abertos. Com a direita fazendo campanha pelo impeachment, parte dos ministros atua nos bastidores para ajudar Alcolumbre. Ele, no entanto, tem afirmado que não recorrerá à Justiça para antecipar a anulação desses votos para não dar munição ao discurso anti-STF.

Senadores próximos a Alcolumbre foram consultados pela reportagem sobre o apoio a essa manobra regimental e se dividiram sobre a prática. Parte afirmou que o regimento interno diz claramente que o voto é secreto e que cabem até medidas disciplinares para quem quebrar esse sigilo, por isso concordam que não deveria ser permitido divulgar as cédulas de votação.

Já outros lembram que o próprio Alcolumbre usou o voto aberto em 2019, quando disputou como representante da "nova política" contra Renan Calheiros (MDB-AL), e dizem que seria incoerente anular os votos agora. O emedebista era favorito por conta do voto secreto, mas o grupo adversário aproveitou seu desgaste para impulsionar a candidatura apoiada pelo presidente recém-eleito Jair Bolsonaro (PL).

Alcolumbre presidiu a sessão preparatória daquela vez e aprovou, por 50 votos a 2, um ato para que o voto fosse aberto, mas o MDB recorreu ao STF. O ministro Dias Toffoli decidiu que a votação era nula, por contrariar o regimento interno, e determinou que o escrutínio fosse secreto. Alcolumbre protestou afirmando que a população deveria "se insurgir" contra aqueles que não apoiassem a votação aberta.

Mesmo com a decisão de Toffoli, quase 30 senadores mostraram suas cédulas de votação de forma voluntária antes de as depositarem nas urnas. Após uma confusão sobre o número de votos (82 foram registrados, embora só haja 81 senadores), Calheiros desistiu da disputa e Alcolumbre foi eleito pela primeira vez para comandar o Congresso.