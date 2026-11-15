Alcolumbre, Marinho e Tereza jogam seus trunfos

Presidente da Casa surfa na vitória de Lula para se reeleger e candidatos da oposição se escoram no peso do bolsonarismo, representado pelas grandes bancadas do PL

Senadores durante reunião na Casa Alta (Pedro Gontijo/Agência Senado)

A disputa pela presidência do Senado está a todo vapor, apesar de a eleição para o cargo ser somente em fevereiro de 2027. Isso porque cada candidato quer surfar na onda do resultado das eleições. Enquanto Davi Alcolumbre (União-AP), que busca a reeleição, conta com os efeitos favoráveis da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) constroem um ambiente para tirar proveito do avanço do bolsonarismo nas duas Casas do Congresso e assim se cacifarem.

Interessa a Alcolumbre e Lula o relacionamento que, atualmente, está em bom termo — andou meses abalado por conta da indicação, pelo presidente, do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal. O governo tem interesse em preservar a relação institucional estável com o Congresso, o que dá ao hoje presidente do Senado espaço para negociar apoios entre governistas e integrantes do Centrão. A permanência dele no comando da Casa também é vista por setores do Palácio do Planalto como uma alternativa de maior previsibilidade diante da possibilidade de o Senado ser conduzido por um bolsonarista.

Essa relação, entretanto, está longe de significar fechamento automático de posições. Integrantes do governo avaliam que Alcolumbre continuará utilizando a força política que tem para negociar com o Executivo, e não necessariamente atenderá aos interesses do Palácio do Planalto em todas as votações. Um interlocutor do governo resume a relação: "Alcolumbre sabe que o governo precisa dele, mas também sabe que não pode entregar tudo de graça. Ele vai negociar até o último momento", adverte.

Prova disso é que o nome de Messias continua sendo um fator de tensão. Alcolumbre foi contrário à primeira tentativa de aprovação do advogado-geral da União para o STF, rejeitado pelo Senado em abril, e tem dado a entender que não mudou de posição. Lula pretende insistir no AGU para ocupar a 11ª cadeira ainda este ano, mas interlocutores do Congresso avaliam que o presidente do Senado tende a, novamente, dificultar a tramitação. A questão é delicada, porque envolve, também, o equilíbrio de forças dentro do Supremo. A princípio, Alcolumbre ainda defende o ex-senador Rodrigo Pacheco, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), para a vaga.

Damares e Michelle



Pela oposição, Tereza Cristina tenta transformar sua experiência política e o trânsito entre diferentes grupos em uma candidatura competitiva. A senadora, que foi ministra da Agricultura no governo Jair Bolsonaro, conta com o apoio da colega Damares Alves (Republicanos-DF). As duas têm intensificado conversas para ampliar a sustentação do projeto. A articulação também ganhou um reforço com a aproximação da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF), que se reuniu com as duas nas últimas semanas e demonstra simpatia pela candidatura de Tereza.

O apoio de Michelle, contudo, ainda depende de uma definição. A ex-primeira-dama deve considerar a orientação de Jair Bolsonaro antes de assumir uma posição publicamente. Entre aliados de Tereza, a avaliação é de que a senadora tem condições de alcançar parlamentares que não se identificam com o bolsonarismo, mas também não desejam a permanêcia de Alcolumbre.

Um interlocutor ligado à articulação da senadora destaca a capacidade de diálogo como diferencial: "Ela consegue conversar com quem está na oposição e, também, com quem não quer romper com o governo. É justamente aí que está a diferença", aponta.

Tereza tem como pontos favoráveis o trânsito com o agronegócio e o Centrão, além da possibilidade de tornar-se a primeira mulher a presidir o Senado. A candidatura, porém, enfrenta dificuldades. A Federação União Progressistas — integrada pelo União Brasil e pelo PP — declarou apoio à reeleição de Alcolumbre, o que enfraquece a posição de Tereza dentro do seu próprio partido. Além disso, a senadora precisará demonstrar que consegue transformar a aproximação com Michelle e Damares em votos.

Reorganização



Marinho, por sua vez, tenta reorganizar a estratégia depois de assumir a coordenação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos depois da derrota para Lula nas urnas. O resultado eleitoral e a fuga do filho 01 do ex-presidente, abandonando o centro da articulação política, deixaram o parlamentar potiguar diante da necessidade de reconstruir pontes na oposição. Apesar disso, o PL decidiu oficializar sua candidatura e aposta no tamanho da bancada que terá na próxima legislatura, com 29 senadores, para fortalecer o projeto.

No partido, a preocupação é que a disputa com Tereza Cristina fragmente os votos da oposição e facilite a reeleição de Alcolumbre. Um integrante do PL reconhece o risco de a divisão comprometer a estratégia: "Não podemos chegar em fevereiro divididos. Se cada um puxar para um lado, quem ganha é Alcolumbre. A oposição precisa entender que essa eleição é estratégica", sentencia.

O desafio de Marinho é transformar o peso numérico do partido em votos. A votação secreta abre espaço para traições e o senador precisará conquistar apoio fora do PL. A estratégia passa pela mobilização de lideranças bolsonaristas e pela tentativa de atrair parlamentares de centro que não estejam comprometidos com Alcolumbre.

O ponto negativo para o ex-coordenador da campanha de Flávio é a concorrência no próprio campo político. Tereza não pretende desistir e tem uma rede de interlocução que alcança setores menos identificados com o bolsonarismo. A divisão pode beneficiar justamente Alcolumbre, que tem relações consolidadas com diferentes bancadas e aposta na capacidade de construir acordos individuais.

A votação secreta é outro fator que alimenta a desconfiança entre os grupos. Marinho precisa transformar manifestações públicas de apoio em voto, enquanto Alcolumbre aposta na liberdade de escolha dos senadores e na capacidade de negociação.

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