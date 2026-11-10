° / °
Política
Emenda à Constituição

Alcolumbre: A promulgação da PEC da Segurança será daqui a uns 15 dias

Presidente do Senado reafirmou que redução da maioridade penal deverá ser votada ainda neste ano, mas depende de análise da Câmara

Estadão Conteúdo

Publicado: 10/11/2026 às 17:08

Seguir no Google News

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão/Carlos Moura/Agência Senado

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão (Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou nesta terça-feira, 10, que pretende votar ainda neste ano a redução da maioridade penal. O Senado, no entanto, depende que a Câmara analise o tema.

"Se a Câmara votar, eu vou votar em 2026", declarou a jornalistas, ao chegar ao Senado.

O Senado iniciou a discussão do tema, mas decidiu esperar um projeto que já vem sendo debatido pela Câmara.

PEC da Segurança

Alcolumbre disse que pretende marcar para daqui a duas semanas a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O projeto era uma das prioridades do governo Lula para este ano e já foi aprovado pelas duas Casas.

Veja também:

PEC , PEC da Segurança Pública , promulgação , reducação da maioridade penal
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP