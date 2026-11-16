O que está em jogo vai além dos nomes. Lula começa o quarto mandato com base minoritária no Congresso

A nova legislatura, que renovou dois terços do Senado, só terá início no ano que vem (© LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL)

A disputa pela presidência do Senado aquece os bastidores do Congresso. Estão em jogo os poderes sobre a definição da agenda de votações, instalação de CPIs, sabatinas para agências reguladoras e Supremo, além da possibilidade de avanço dos pedidos de impeachment de ministros do STF.

Em busca da reeleição, Davi Alcolumbre aparece como favorito. O poder alimenta sua perpetuação. Mas ele saiu das urnas menor do que entrou. No Amapá, seu grupo perdeu o governo e as duas cadeiras do Senado. Não à toa, se empenhou tanto no segundo turno, garantindo a aprovação do fim da escala 6x1. O poder de Alcolumbre hoje mora mais em Brasília do que em casa, e a aliança com Lula é sua principal estratégia para a recondução.

Nunca é demais lembrar: o fantasma do caso Master assombra a todos em Brasília. Entre os senadores enrolados, conta pontos a disposição de matar no peito o desgaste de barrar investigações. Além das suspeitas sobre sua preferência por garotas suecas, mensagens apreendidas pela PF revelam intimidade com o banqueiro mafioso, chamado de “meu amor” por Alcolumbre. Em maio, ele barrou a CPMI do Master. Reconduzi-lo é a certeza de empenho pelo acordão para estancar a sangria.

Ao mesmo tempo, Rogério Marinho conta com a maior bancada: o PL terá 29 senadores. Mas carrega o peso do constrangimento de ter sido surpreendido pela fuga de Flávio, logo após coordenar sua campanha. Como boa parte do poder de Marinho deriva da sua suposta capacidade de ser ouvido pela família Bolsonaro, qual o custo dessa desmoralização sobre sua credibilidade? Detalhe adicional: ele foi “lançado” à presidência do Senado na mesma carta em que Flávio Bolsonaro se declarava presidente eleito. Como prometer reconstruir a confiança nas instituições dessa forma?

Tereza Cristina, do PP, aparece como nome alternativo da direita. Ex-ministra de Bolsonaro, afirma ter jogo combinado com Marinho: um dos dois cederá espaço ao outro mais à frente, a depender de quem demonstrar maior competitividade. Há a possibilidade de que o arranjo seja definido sob a busca da bênção direta do ex-presidente em sua prisão domiciliar. Pois é, um presidiário definindo articulação para a presidência do Senado. Para isso, claro, será necessário a autorização do ministro Alexandre de Moraes, outro enrolado no caso do Master. Ironias sem fim.

O que está em jogo vai além dos nomes. Lula começa o quarto mandato com base minoritária no Congresso. Um Senado presidido pela oposição pode travar indicações, instalar CPIs e pautar o impeachment de ministros do Supremo. Um Senado reconduzido a Alcolumbre tende a manter a lógica pendular que marcou sua gestão: blindou Alexandre de Moraes contra pedidos de impeachment, mas impôs a Lula a derrota histórica da rejeição de Jorge Messias ao STF. Nos dois casos, quem acumula poder não é o Senado. É o seu presidente.

A pergunta para os senadores é óbvia: como atender ao recado das urnas? Não é acomodando os interesses do caso Master. Muito menos anistiando golpistas.