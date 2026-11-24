As informações foram divulgadas entre segunda (23) e terça-feira (24) pelo UOL, O Globo e Folha de S.Paulo, que tiveram acesso a documentos e ouviram pessoas que acompanham a investigação. A Polícia Federal afirma que não houve omissão e que os relatórios foram elaborados dentro dos limites estabelecidos pelo presidente do STF, Edson Fachin.

Relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre as relações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não incluem informações identificadas pela própria corporação em etapas anteriores da investigação. Entre elas estão 47 mensagens enviadas por Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes e um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado.

A PF informou ainda ter identificado 69 interações apagadas no chat entre Moraes e Vorcaro. O conteúdo dessas mensagens não consta no relatório encaminhado ao STF. A direção da corporação considerou que a recuperação dos registros exigiria técnicas periciais e configuraria uma medida investigativa não prevista na determinação de Fachin.

A corporação entregou dez relatórios a Fachin em 18 de novembro. O presidente do STF encaminhou quatro deles à Procuradoria-Geral da República (PGR), referentes a Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Os outros seis foram arquivados.

Mensagens entre Moraes e Vorcaro

O relatório mais recente sobre Moraes reúne menos informações a respeito da comunicação entre o ministro e Vorcaro do que um documento elaborado em agosto pela própria PF, por determinação do então relator do caso, André Mendonça.

Na etapa anterior da investigação, a PF havia identificado 52 mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes por meio de imagens produzidas a partir do bloco de notas do celular. O novo relatório reproduz apenas cinco dessas imagens. As outras 47 não aparecem no documento encaminhado a Fachin.

Segundo a apuração do UOL, as mensagens foram produzidas entre 30 de outubro e 17 de novembro de 2025, data da prisão de Vorcaro. Parte delas trata de questões relacionadas às investigações e a possíveis medidas judiciais. A reportagem também afirma que os registros indicam que Vorcaro sabia que poderia ser alvo de uma operação e antecipou uma viagem para Dubai após conversar com Moraes. Essa interpretação decorre da apuração jornalística sobre o conteúdo das mensagens, e não de uma conclusão apresentada pela PF no novo relatório.

O chat entre Moraes e Vorcaro teria acumulado 316 interações entre 17 de setembro e 17 de novembro de 2025. Desse total, 69 foram apagadas. A existência desses registros foi identificada pela equipe de investigação, mas o conteúdo não foi recuperado para inclusão no relatório encaminhado ao STF.

A apuração também aponta que houve encontros entre Moraes e Vorcaro nos dias que antecederam a prisão do ex-banqueiro. Segundo o UOL, mensagens recuperadas mostram os dois combinando um encontro em 14 de novembro de 2025, três dias antes da prisão.

Contratos

Outro documento que não aparece no novo relatório é o contrato de R$ 131 milhões firmado em janeiro de 2024 entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes.

O acordo já havia sido mencionado em relatório anterior da PF. Segundo documentos divulgados anteriormente, os investigadores também haviam analisado informações sobre a atuação de Alexandre de Moraes em relação ao contrato. O ministro negou irregularidades.

Também ficou fora do novo relatório uma negociação de maio de 2025 envolvendo cotas de um jato e de um helicóptero avaliadas em aproximadamente R$ 50 milhões. O negócio também envolvia o escritório de Viviane Barci de Moraes.

Toffoli e Nunes Marques

A controvérsia sobre o alcance dos novos relatórios também envolve os ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

No caso de Toffoli, um relatório anterior da PF havia reunido informações sobre contatos com Vorcaro e sobre operações envolvendo fundos ligados ao Banco Master e a Maridt, empresa da qual o ministro é sócio. Um dos fundos teria adquirido participação no resort Tayayá, ligado à família de Toffoli no Paraná. Esses elementos estão entre os assuntos que passaram a ser analisados pela PGR.

Em relação a Nunes Marques, a PF também produziu um relatório a partir das referências encontradas nos dados analisados. O documento foi encaminhado à PGR junto com os relatórios de Moraes, Toffoli e Mendonça.

A PF teria utilizado buscas por palavras-chave para localizar referências aos ministros. No relatório sobre Mendonça, que teve o sigilo retirado a pedido do próprio ministro, os investigadores registraram expressamente que poderiam existir outras palavras-chave associadas ao magistrado que não haviam sido pesquisadas.

PF contesta acusação de omissão

Em nota divulgada nesta terça-feira (24), a Polícia Federal afirmou que os relatórios foram produzidos em cumprimento à determinação de Fachin. Segundo a corporação, a ordem estabelecia o encaminhamento de todas as menções aos ministros, acompanhadas do contexto das conversas e apresentadas de forma descritiva.

A PF afirmou que análises investigativas e cruzamentos de dados ultrapassariam o escopo definido pelo ministro.

A corporação também informou que a íntegra do material extraído do celular de Daniel Vorcaro foi disponibilizada à Presidência do STF, aos ministros que solicitaram acesso e à PGR. Outros materiais apreendidos durante a investigação também estão acessíveis às instituições.

Os relatórios entregues a Fachin não constituíam, segundo a própria determinação judicial, uma investigação específica sobre eventuais crimes cometidos por ministros. O objetivo era reunir as menções encontradas nos dados e encaminhá-las para avaliação dentro do procedimento previsto para magistrados.

Crise interna na PF

A elaboração dos documentos provocou uma crise interna na Polícia Federal. Os relatórios entregues agora são uma segunda versão do material.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que os delegados que comandavam inicialmente a investigação produziram documentos que estavam fora de contexto e não seguiram as orientações de Fachin. Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes deixaram as funções de chefia e o comando das investigações.

A primeira versão dos relatórios continua armazenada nos sistemas da PF e, segundo Andrei, está disponível para o STF.

O que a PGR poderá fazer

Fachin encaminhou à PGR os quatro relatórios considerados relevantes para eventual análise de condutas relacionadas aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Os outros seis, referentes a Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e ao próprio Fachin, foram arquivados.

Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliar os documentos e decidir quais providências deverão ser adotadas. A PGR poderá solicitar novas diligências à PF, caso considere insuficientes as informações apresentadas, ou se manifestar pelo arquivamento.

Caso entenda haver elementos que justifiquem a abertura de investigação contra um ministro do STF, será necessária autorização do plenário da própria Corte, conforme o procedimento previsto para magistrados.

A PGR já recebeu os documentos e iniciou a análise. Embora Fachin tenha estabelecido um prazo de 15 dias, integrantes da Procuradoria avaliam que esse período pode não ser suficiente para concluir o exame do material.