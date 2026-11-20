Ex-ministro confirma que tratou da criação da entidade com banqueiro e diz que assunto surgiu uma única vez, em tom "totalmente despretensioso"

As mensagens trocadas entre Vorcaro e Fábio Faria constam de um relatório de 35 páginas da Polícia Federal (Antonio Augusto/STF)

Mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria discutiram a criação de um instituto para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Londres. As informações foram divulgadas pelo Estadão, que teve acesso aos diálogos. Faria confirmou que tratou da ideia com Vorcaro, mas afirmou que o assunto surgiu apenas naquela ocasião e em tom “totalmente despretensioso”.

A conversa teria ocorrido em 28 de março de 2024, durante os preparativos para o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres no mês seguinte. O evento teve patrocínio de Vorcaro e reuniu integrantes da cúpula dos Três Poderes, com Moraes participando da definição dos convidados.

Naquele dia, Faria encaminhou a Vorcaro um trecho de uma conversa que teria mantido com Moraes pelo WhatsApp. Segundo as mensagens apresentadas pelo ex-ministro, Moraes teria escrito: “Vai achar que vou montar um instituto kkk”.

Faria respondeu: “Pode né. Um em Londres é legal”. Na sequência, a mensagem atribuída a Moraes diz: “Vambora”.

Depois de receber o trecho, Vorcaro perguntou quem havia escrito as mensagens. “Alex mandou”, respondeu Faria. Segundo relatório anterior da PF, “Alex” era o apelido utilizado por Vorcaro e Faria para se referir a Moraes.

Em seguida, Faria apresentou ao banqueiro a proposta de criação da entidade. “Vamos montar um instituto pra ele em Londres. André Mendonça montou um. Todos estão montando”, escreveu o ex-ministro.

Em outra mensagem encaminhada a Vorcaro, Faria fez referência ao ministro Gilmar Mendes e ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do qual o magistrado é um dos fundadores. “Gilmar ficou cabreiro não por causa do André. Por causa do IDP. Concorrência kkkk”, escreveu.

Relatório da PF

As mensagens fazem parte de um relatório de 35 páginas elaborado pela PF a partir de referências ao ministro André Mendonça encontradas no celular de Vorcaro.

O documento teve o sigilo levantado pelo presidente do STF, Edson Fachin, após pedido de Mendonça. A conversa sobre a criação de um instituto para Moraes foi incluída no relatório porque também menciona o Instituto Iter, ligado a Mendonça.

Mendonça foi sócio do Instituto Iter até setembro. Segundo o relatório da PF citado pelo Estadão, o ministro recebeu mais de R$ 4,8 milhões desde a criação da entidade, em 2023.

Resposta de Faria

Procurado pelo Estadão, Fábio Faria confirmou que discutiu com Vorcaro a criação de um instituto para Moraes.

“A menção a um instituto ocorreu somente neste episódio retratado nos diálogos, em tom totalmente despretensioso”, afirmou o ex-ministro. Segundo ele, essa foi a única vez em que o assunto foi tratado.

Moraes e a defesa de Daniel Vorcaro foram procurados para comentar o conteúdo das mensagens. Não houve manifestação até a publicação. O espaço permanece aberto.