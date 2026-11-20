Presidente do Banco Central desconfiou de pedido urgente de reunião feito pelo Banco Master em novembro de 2025 e acionou a Polícia Federal. Em depoimento, também relatou preocupação com vazamento de informações sobre a liquidação da instituição

Gabriel Galípolo avalia situação do Banco de Brasília (Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou à Polícia Federal (PF) que alertou a corporação sobre a possibilidade de o ex-banqueiro Daniel Vorcaro deixar o país antes de ser preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. Em depoimento prestado como testemunha em 7 de outubro deste ano, Galípolo relatou que a desconfiança surgiu após um pedido urgente de reunião feito pelo Banco Master à autoridade monetária.

Segundo a síntese do depoimento elaborada pela PF, o encontro teria como objetivo discutir assuntos relacionados a possíveis investidores árabes. A solicitação, no entanto, chamou a atenção do presidente do BC pela urgência e pelas circunstâncias em que foi apresentada. Diante da situação, ele decidiu telefonar para a Polícia Federal e comunicar o receio de que Vorcaro estivesse planejando fugir do Brasil.

Galípolo também contou que restringiu o acesso às informações sobre o processo de liquidação do Master a um grupo reduzido de pessoas dentro do Banco Central. A medida foi adotada diante da suspeita de que detalhes das conversas internas estivessem chegando à direção da instituição financeira. De acordo com o presidente, representantes do banco costumavam procurar a autarquia logo depois de reuniões reservadas, apresentando questionamentos e documentos sobre assuntos que haviam acabado de ser discutidos internamente.

Outro ponto abordado no depoimento foi a emissão de uma certidão sobre a reunião solicitada pelo Master em 17 de novembro. Após a prisão de Vorcaro, os advogados do empresário pediram ao BC um documento que pudesse comprovar a intenção de viajar ao exterior para tratar de negócios com investidores. A certidão foi assinada por Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, e utilizada pela defesa para fundamentar o pedido de soltura do ex-banqueiro. Galípolo considerou o conteúdo incompatível com os procedimentos habituais da instituição e determinou que o servidor entrasse de férias.

A defesa de Paulo Sérgio, por sua vez, sustenta que ele consultou a Procuradoria do Banco Central e encaminhou a minuta do documento ao diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, além de outros integrantes da autarquia, antes de formalizar a assinatura. No mesmo dia em que colheu o depoimento de Galípolo, a PF solicitou ao BC o requerimento original apresentado pela defesa de Vorcaro, a certidão emitida pelo servidor e eventuais registros administrativos relacionados à elaboração e à tramitação do documento.

Confira matéria no Correio Braziliense.