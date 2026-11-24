Protocolada na semana passada, a ação sustenta que o regimento interno do STF não permite que o presidente retire processos da responsabilidade do relator original nem tome decisões judiciais em investigações conduzidas por outro ministro. No caso, a relatoria dos procedimentos envolvendo o Master está vinculada a André Mendonça. Para os advogados, a atuação de Fachin ultrapassaria as atribuições previstas nas normas internas do tribunal.

O ministro Kassio Nunes Marques foi sorteado relator de uma ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, contra a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, na condução dos processos relacionados à instituição financeira. O mandado de segurança questiona a possibilidade de a presidência da Corte assumir procedimentos que estão sob a relatoria de outro magistrado.

A defesa também argumenta que, enquanto não houver uma redistribuição formal dos processos, eventuais medidas urgentes deveriam ser submetidas ao ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes. Com esse entendimento, os advogados recorreram ao Supremo para contestar a condução adotada por Fachin e pedir que as regras regimentais sejam observadas. O sorteio de Kassio ocorreu na segunda-feira (23), mas o ministro ainda não se manifestou sobre o caso.

A escolha do relator ocorre em meio à repercussão de relatórios da Polícia Federal que reuniram referências a ministros do Supremo em materiais relacionados à investigação sobre Vorcaro. Kassio está entre os magistrados mencionados nos documentos. As informações sobre ele foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá avaliar se existem elementos para justificar a abertura de uma investigação.

O ministro também se declarou impedido de participar da análise, pelo plenário, de uma eventual investigação contra Alexandre de Moraes por causa de mensagens atribuídas ao ministro e trocadas com Vorcaro. A discussão foi interrompida após um pedido de vista de Flávio Dino e ainda não teve conclusão. Kassio poderá, agora, avaliar se há algum impedimento ou suspeição para permanecer na relatoria da ação apresentada pela defesa do ex-banqueiro.