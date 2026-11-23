Anvisa manda recolher xampu anticaspa para crianças
Em nota, a Anvisa informou que o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, é rotulado com indicação para público infantil, "o que não é permitido"
Publicado: 23/11/2026 às 11:48
A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes com indicação de uso para o público infantil (Reprodção/Anvisa)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do xampu em barra anticaspa DC Biocosméticos com indicação de uso para o público infantil. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União.
Em nota, a Anvisa informou que o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, é rotulado com indicação para público infantil, “o que não é permitido”. A resolução proíbe a fabricação, a distribuição, a divulgação e a utilização de todos os lotes com indicação de uso para o público infantil.
A Agência Brasil entrou em contato com a Argila Indústria e Comércio de Cosméticos e aguarda um posicionamento.
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