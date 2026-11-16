A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso dos produtos foram proibidos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (16), a apreensão de todos os lotes de dois alvejantes tira-manchas à base de percarbonato de sódio, Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Os produtos são popularizados nas redes sociais e também vendidos pela internet. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso foram proibidos.

Ambos os alvejantes, segundo a Anvisa, não têm regularização sanitária e são feitos por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação.

Decisão da Anvisa vale para as marcas Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas. (crédito: Divulgação)

A resolução da agência também prevê a apreensão de todos os lotes do produto Lace Glue, usado para fixar próteses capilares. Da mesma forma, o cosmético não tem registro e é produzido por empresa sem autorização de funcionamento.