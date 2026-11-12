Anvisa suspende venda de queijo mussarela após detectar bactéria; veja marca

Produto teve seu recolhimento voluntário informado pela empresa fabricante após laudo detectar presença de bactéria no alimento

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (12), a suspensão da venda, da distribuição, da divulgação e do consumo do lote 180926 do queijo mussarela fatiado da marca Italy. De acordo com o laudo de análise microbiológica, foi constatada a presença da bactéria Listeria monocytogenes em 25g da amostra do produto.

Dessa forma, a Agroindústria Santo Anjo Ltda, empresa que fabrica o produto, informou que já iniciou o recolhimento voluntário do alimento, medida preventiva adotada pela empresa interessada e demais empresas da cadeia produtiva de alimentos, que visa a imediata retirada de lotes de produtos do mercado de consumo.

Produto teve seu recolhimento voluntário informado pela empresa fabricante após laudo detectar presença de bactéria no alimento. (crédito: Divulgação)

Quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório, conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 655/2022. Nesses casos, a empresa tem obrigação de comunicar à Anvisa em 48 horas, a partir da ciência da necessidade de recolhimento, para que sejam adotadas as medidas sanitárias necessárias e o recolhimento seja acompanhado pela Agência.

* Com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)