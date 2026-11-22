Oito mil casas foram atingidas pela tempestade em Tupanciretã (RS) (portoalegreoficial/Instagram)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades em grande parte do Brasil até o fim deste domingo (22). O aviso inclui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região Sul enfrentou fortes tempestades nos últimos dias.

Cinco pessoas morreram em Tupanciretã, município no interior gaúcho, destruído por um vendaval de 114 km/h na sexta-feira (20). A Defesa Civil do Estado também confirmou 265 feridos na cidade.

O alerta do Inmet afeta 24 Estados e o Distrito Federal. A situação mais crítica neste domingo inclui a maior parte do Paraná, excluindo o litoral, o Norte e Noroeste de Santa Catarina, o Sul e Sudeste do Mato Grosso do Sul e o Sudoeste de São Paulo, onde o instituto apontou perigo climático.

Segundo o Inmet, a região pode receber chuvas de até 100 milímetros e rajadas de vento de até 100 km/h, patamares capazes de causar alagamentos e grandes estragos. Também há risco de queda de granizo, corte de energia, queda de árvores e estragos em plantações.

Nos outros Estados, há chance de até 50 mm de chuva e ventos de até 60 km/h. Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, não está área em alerta.

O instituto orienta que a população não se abrigue nem estacione debaixo de árvores ou próximo a torres de transmissão ou placas de rua. Em caso de emergência, é possível entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (193).