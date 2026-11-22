Vendaval que chegou a 114 km/h afetou mais de 20 mil pessoas em Tupanciretã, deixando 19.780 desalojados e 40 desabrigados

Representantes do governo federal e o governador do Rio Grande do Sul estiveram em Tupanciretã (Divulgação/MIDR)

O governo federal reconheceu neste sábado (21), estado de calamidade em Tupanciretã, município no interior do Rio Grande do Sul, destruído por uma forte tempestade na madrugada de sexta-feira (20). A Defesa Civil gaúcha confirmou cinco mortes e 265 feridos na cidade. A medida permite mobilizar políticas públicas específicas de resposta a desastres e acelera a liberação de recursos à região.

O vendaval que atingiu os 114 km/h afetou 20.090 pessoas em Tupanciretã, deixando 19.780 desalojados e 40 desabrigados. Segundo o último balanço da Defesa Civil do RS, divulgado na manhã deste domingo (22), 7.796 casas foram destelhadas. Vinte escolas e um hospital também foram danificados. O órgão também registrou a queda de mil árvores e de 5 mil postes ou trechos de fiação.

O governo federal informou estar trabalhando com a prefeitura da cidade e com o governo gaúcho para recuperar Tupanciretã. A prioridade é realizar ajuda humanitária, seguida pela limpeza da cidade, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura atingida.

“Tudo o que for necessário para auxiliar as pessoas, como alimentação, água, material de higiene pessoal, tudo que diz respeito ao rol de ajuda humanitária, a gente vai disponibilizar recurso urgentemente”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra (PP), afirmou ao Jornal Nacional, da TV Globo, que ainda faltam materiais urgentes. “Estamos focando na limpeza da cidade e também na reconstrução. Temos muito maquinário de outros municípios nos fortalecendo, também de órgãos do governo do estado e do governo federal. Mas ainda precisamos de telhas, cimento e, principalmente, de mão de obra para reconstrução.”

Planos de reconstrução

A Defesa Civil Nacional informou já estar mobilizada em Tupanciretã com engenheiros para elaborar os planos de reconstrução da cidade e estimativa dos custos. Desde sexta-feira, o Exército Brasileiro enviou cerca de 200 militares para apoiar na retirada de entulhos, telhas e destroços e na liberação de calçadas.

Ainda não há estimativa do gasto necessário para recuperar o município. O ministro Waldez Góes defendeu que o dimensionamento dos danos leva tempo e que o trabalho está concentrado nas prioridades mais urgentes. “É muito difícil para qualquer técnico, por mais especialista que seja, mesmo com o auxílio da tecnologia, de drone, você precificar tudo em 48h.”

Supercélula de tempestade

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul identificou que uma supercélula de tempestade foi responsável pela destruição em Tupanciretã.

“Uma supercélula é uma tempestade severa caracterizada por uma corrente ascendente de ar em rotação chamada mesociclone. Isso permite que a tempestade desenvolva rotação e permaneça organizada por mais tempo, podendo produzir granizo de grande tamanho, rajadas destrutivas e, em algumas situações, tornados”, afirma a meteorologista Andrea Ramos.

A Defesa Civil aponta não ter identificado indícios que confirmassem a ocorrência de um tornado no município. “As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade.”

Andrea explica que o fenômeno ocorre quando três condições atmosféricas se combinam:

calor e umidade, que fornecem energia;

instabilidade, que favorece a subida do ar;

e mudanças na velocidade e direção do vento.

A meteorologista do MetSul Estael Sias resume que a supercélula é uma nuvem de tempestade onde correntes de vento sobem e descem provocando rajadas mais severas. “A supercélula pode chegar a 16 km de largura e 15 km de altura e tem uma camada de ar muito resfriada, chegando a -80ºC.” Segundo ela, em média, 1% das tempestades no Rio Grande do Sul dão origem a tornados ou microexplosões.

No Brasil, o fenômeno ocorre principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Ele se forma na parte quente de sistemas de baixa pressão e se propaga muitas vezes ao longo de frentes frias.

Liberação de recursos

O governador Eduardo Leite (PSD) determinou a liberação de R$ 2 milhões para apoio emergencial a Tupanciretã. Ele informou ter mobilizado equipes da Defesa Civil estadual e da Brigada Militar para ajuda imediata. Outros órgãos estaduais estão sendo mobilizados para dar assistência às famílias, segundo o governo.

“É realmente uma situação jamais vista aqui. Muita destruição na cidade, um cenário de guerra, infelizmente. Há a destruição completa das residências, seus telhados e muros. Há queda de árvore e postes, além de automóveis e carretas virados. É uma coisa impressionante. Para piorar a situação, começou a chover forte agora há pouco”, afirmou o vice-governador Gabriel Souza (MDB).





“É cena de filme. A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. Derrubou parede, tirou telhado. Postos de gasolina, todos destruídos. Até o prédio da prefeitura destruíram, a minha casa, tudo. Tem até agora pilha de mais de um palmo de granizo nos cantos”, declarou o prefeito Gustavo Herter Terra,

Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Tupanciretã já havia decretado emergência em razão da forte estiagem que atingiu a região. Segundo o prefeito, a cidade enfrentava dificuldades para o abastecimento urbano e, na zona rural, mais de 900 propriedades rurais perdiam a produção de lavouras como a soja.