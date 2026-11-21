Há possibilidade de granizo e rajadas de vento de mais de 80km/h neste sábado (21) no Rio Grande do Sul. No domingo (22), frente fria atinge a região

Segundo previsão do tempo, novos temporais devem atingir a região Sul do País neste fim de semana (portoalegreoficial/Instagram)

A previsão do tempo para a Região Sul do Brasil anuncia novos temporais neste fim de semana, após a passagem de uma supercélula de tempestade responsável por três mortes e pela destruição na cidade de Tupanciretã (RS). De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul, aliado a uma nova frente fria neste domingo (22), aumenta o risco de chuva na região.

Segundo a Climatempo, neste sábado (21), são mais prováveis temporais nas regiões Noroeste e Norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, há possibilidade de granizo e rajadas de vento de mais de 80km/h. No Paraná também é possível haver temporais nas regiões Sul, Oeste e Noroeste do Estado. Já em Santa Catarina, a chuva deve ser mais forte nas áreas Norte e do Vale do Itajaí.

No domingo (22), está prevista mais chuva, de acordo com a Climatempo. No Rio Grande do Sul, os temporais devem se espalhar pelas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e Metropolitana.

A previsão é ainda de chuva forte no Centro-Norte e em Porto Alegre. No Paraná, os temporais estão previstos para as regiões Oeste e Sul; já em Santa Catarina, as áreas de atenção são as centrais e serranas.

Defesas Civis emitem alertas

No Paraná, a Defesa Civil emitiu alertas laranja nesta manhã para as regiões Oeste, Noroeste e Norte Central do Estado. Nesses locais, há risco de tempestades fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e granizo. A população é orientada a evitar áreas de risco e buscar abrigo.

Em Santa Catarina, o alerta é de risco moderado a alto no domingo por causa do desenvolvimento de tempestades severas no Estado. As áreas afetadas são Meio-Oeste, Planalto e Litoral Sul na divisa com o Rio Grande do Sul. O risco é de destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos, alagamentos e enxurradas.

No Rio Grande do Sul, três pessoas morreram e 60 ficaram feridas em Tupanciretã. Aproximadamente 5 mil casas foram destelhadas em decorrência do vendaval na cidade. Uma unidade de saúde também teve o telhado danificado, e 11 pacientes tiveram de ser transferidos para outras cidades.

Cerca de cem árvores caíram e várias vias foram interditadas. Os moradores ficaram sem energia elétrica e com internet e telefonia comprometidos. As rajadas de vento na cidade chegaram a 114 km/h, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

