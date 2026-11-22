Forte temporal atingiu Tupanciretã (RS) causando destruição e afetando15 mil pessoas (portoalegreoficial/Instagram)

Mais duas vítimas da tempestade que devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, morreram neste sábado (21). A identidade delas não foi revelada. Os outros três mortos são Ari Oliveira, de 84 anos; Hortência Alves, de 85; e o ex-vereador Ronaldo Machado Sales, de 59.

O município de Tupanciretã, que tem 20 mil habitantes e fica na região central do estado, foi atingido na madrugada de sexta-feira (20) por uma microexplosão. Chuva forte, granizo e ventos que chegaram a 110Km/h devastaram a cidade e destruíram cerca de 8 mil casas. Além das três mortes iniciais, mais de 160 pessoas ficaram feridas e 15 mil pessoas foram atingidas no município, segundo a Defesa Civil.

Tupanciretã foi a cidade que mais sofreu, mas a tempestade também atingiu outros 33 municípios. A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências, todas de danos materiais. Em todos esses lugares houve destelhamento de casas e de estabelecimentos, quedas de árvores e postes, obstrução de ruas e falta de energia e água.

Ao todo, as autoridades contabilizam mais de 20 mil pessoas afetadas nessas cidades gaúchas. Diante de todos os estragos, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.

O governo federal também determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi neste sábado para a cidade gaúcha, onde fez, junto com sua comitiva, uma visita técnica às áreas mais atingidas e ainda se reuniu com autoridades locais para estudar ações que possam ser tomadas pelo governo federal.