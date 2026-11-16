A principal hipótese da polícia é que o crime tenha sido motivado por disputa comercial e incômodo com a concorrência. O caso é apurado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de artefato explosivo

O aparelho foi entregue na loja por um entregador por aplicativo no dia da festa de inauguração da loja (Reprodução)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Everton Yoshizumi Lima, de 39 anos, apontado como mandante de um atentado a uma loja de eletrônicos em Santo André, em São Paulo. Ele foi preso no dia 23 de outubro, suspeito de enviar um videogame com explosivos para a loja de um lojista concorrente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho foi entregue por um entregador por aplicativo no dia da festa de inauguração da loja. O profissional foi contratado por uma terceira pessoa para fazer a entrega. A defesa de Yoshizumi não foi localizada. O espaço segue aberto.

O videogame foi guardado em uma gaveta. Por volta das 18h10, houve a explosão. A perícia constatou que o dispositivo tinha duas cargas explosivas, mas só uma delas foi acionada.

Segundo a polícia, Everton é dono de três lojas do mesmo ramo, e duas delas ficam na mesma rua em que a vítima abria o novo ponto comercial.

A prisão ocorreu no sábado (14). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), policiais abordaram o suspeito por desconfiarem de que a moto que ele conduzia fosse furtada. Na checagem dos dados, descobriram que havia um mandado de prisão temporária em seu nome. Ele foi levado ao 5º Distrito Policial de Santo André, que conduz as investigações.

A principal hipótese da polícia é que o crime tenha sido motivado por disputa comercial e incômodo com a concorrência. O caso é apurado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de artefato explosivo.