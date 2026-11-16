Casos ocorreram em Porto Alegre e Região Metropolitana entre a noite de domingo (15) e a madrugada desta segunda (16). Polícia investiga relação entre crimes

Polícia Civil está investigando a relação entre os crimes em Porto Alegre e Região Metropolitana (Divulgação)

Oito pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma série de ataques a tiros em Porot Alegre e na Região Metropolitana entre a noite de domingo (15) e a madrugada desta segunda (16). De acordo com as autoridades, em todos os casos os atiradores passaram de carro e dispararam contra as vítimas que estavam na rua.



Quatro pessoas foram mortas nos bairros Mário Quintana, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima e Parque Santa Fé, na Zona Norte de Porto Alegre. Outras quatro mortes aconteceram em Alvorada, na Região Metropolitana.



Os suspeitos dos ataques ainda não foram identificados. A Polícia Civil está investigando a relação entre os crimes.



Entenda os ataques



Segundo informações publicadas pelo portal g1, Fernando Rosa da Silva, de 45 anos, Marlon Almeida da Silva Jobim, 28, Raquel Vitória Vidal de Oliveira, 25, e Eduardo Florêncio, 19, estavam em um bar no bairro de Sumaré, em Alvorada, quando foram atingidos pelos disparos. Os quatro morreram no local.



Já em Porto Alegre, foram dois ataques no bairro de Santa Rosa. Em um deles, um homem identificado como Cristiano da Costa Aguiar foi morto na rua perto do Parque dos Maias. Em outro local do mesmo bairro, José Augusto de Oliveira da Silva foi atingido em frente a um bar e morreu no local. Uma mulher também foi atingida, sendo socorrida para um hospital.



Ainda na capital, no bairro Mário Quintana, um homem de 28 anos foi morto pelo passageiro de uma motocicleta que passou atirando. Na Vila Timbaúva, localizada no mesmo bairro, dois homens foram baleados e receberam atendimento médico.

Um outro homem morreu após ser atingido pelos disparos na Avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, e mais uma pessoa ficou ferida.



E no Parque Santa Fé mais um homem foi baleado e encaminhado para o hospital em estado grave. A identidade dessas últimas vítimas não foi divulgada.

