Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras e assumirá a cadeira que foi de Ariano Suassuna

O médico e escritor venceu disputa pela cadeira 32 com 29 votos e ocupará vaga deixada por Zuenir Ventura

Ao todo, Drauzio Varella, o mais novo membro da ABL, escreveu cerca de 20 livros (Divulgação)

O médico, escritor e divulgador científico Drauzio Varella foi eleito nesta quinta-feira (12) para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 83 anos, ele conquistou 29 votos na disputa pela cadeira 32, que ficou vaga após a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura, em setembro. O dramaturgo Sérgio Fonta recebeu oito votos.

A eleição reuniu 18 candidatos e marcou a primeira tentativa de Drauzio de ingressar na ABL. Entre os concorrentes estavam a artista plástica Anna Bella Geiger e escritores que já haviam participado de disputas anteriores. Com a vitória, o médico passa a integrar o grupo de 40 membros efetivos da instituição.

A posse está prevista para 2027. Pela tradição da Academia, o novo integrante será recebido por um acadêmico escolhido para a cerimônia, quando passará a ocupar oficialmente a cadeira 32. A ABL estabelece que seus membros efetivos são eleitos por escrutínio secreto.

A cadeira que Drauzio ocupará tem uma história marcada por nomes importantes da literatura e da cultura brasileira. Antes de Zuenir Ventura, ela foi ocupada por Ariano Suassuna, eleito em 1989 e empossado no ano seguinte.

Nascido em São Paulo, Drauzio Varella formou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP) e se especializou em oncologia. Ao longo da carreira, tornou-se um dos médicos mais conhecidos do país também pela atuação na comunicação de temas relacionados à saúde.

Sua trajetória literária ganhou projeção nacional em 1999, com a publicação de Estação Carandiru. O livro nasceu da experiência do médico como voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, onde acompanhou presos durante anos.

A obra se tornou um best-seller e recebeu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2000. Em 2003, foi adaptada para o cinema pelo diretor Hector Babenco, em um filme que levou para as telas histórias ambientadas no antigo complexo penitenciário paulista.

A experiência no sistema prisional também deu origem a Carcereiros, publicado em 2012, e Prisioneiras, de 2017. Os três livros formam a chamada trilogia carcerária de Drauzio Varella.

Ao todo, o novo acadêmico publicou cerca de 20 livros. Sua produção reúne relatos ligados à medicina, memórias, crônicas, literatura infantil e experiências pessoais. Entre os títulos estão Por um Fio, O Médico Doente, Correr, O Exercício da Incerteza e O Sentido das Águas.

A literatura, no entanto, é apenas uma parte da trajetória de Drauzio. Ele também se tornou uma das principais referências brasileiras na divulgação científica, especialmente por traduzir assuntos médicos para uma linguagem acessível ao público.

Sua presença na televisão ganhou força a partir de 2000, quando passou a participar regularmente de programas da TV Globo. Durante anos, apresentou reportagens e quadros sobre saúde, principalmente no Fantástico.

Drauzio também teve atuação destacada na divulgação de informações sobre HIV e Aids, em uma época em que a doença ainda era cercada por preconceito e desinformação. O médico participou de campanhas de prevenção e tratamento e tornou-se uma das vozes públicas mais conhecidas na defesa de informações científicas sobre saúde.

Outra frente de sua atuação é o combate ao tabagismo. Ao longo das últimas décadas, ele utilizou televisão, jornais, livros e plataformas digitais para abordar os efeitos do cigarro e defender políticas de prevenção.

A comunicação pública da medicina se tornou uma das marcas de sua carreira. Drauzio também mantém atuação na imprensa escrita e é colunista da Folha de S.Paulo.

Drauzio chega à ABL em uma eleição considerada uma das mais concorridas dos últimos anos, com 18 candidatos inscritos. Ele, porém, venceu com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Sérgio Fonta.

A eleição desta quinta-feira foi a primeira realizada pela Academia em 2026. A última posse ocorreu em abril, quando o escritor amazonense Milton Hatoum assumiu a cadeira 6.

Com a entrada de Drauzio, a cadeira 32 volta a ser ocupada depois de pouco mais de um mês da morte de Zuenir Ventura, que morreu aos 95 anos, em 22 de setembro. O jornalista havia sido eleito para a ABL em 2004 e era autor de livros como 1968: O Ano que Não Terminou e Cidade Partida.

Aos 83 anos, Drauzio também entra para a lista dos acadêmicos mais velhos eleitos para a instituição. Segundo levantamento publicado após a eleição, ele será o décimo integrante mais velho a ingressar na ABL.

A posse deverá ocorrer em 2027, quando a Academia retomar suas atividades após o recesso. A partir da cerimônia, Drauzio Varella passará a ocupar oficialmente a cadeira 32, cujo patrono é José Bonifácio, o Moço.

