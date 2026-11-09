Estudante de 16 anos morre após passar mal durante o Enem na Bahia

Segundo o Inep, Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, recebeu assistência e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu

A estudante sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura do município (Reprodução/Redes Sociais)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lamentou a morte da estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, em Cansanção, no norte da Bahia. A adolescente passou mal neste domingo (8), durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela recebeu assistência e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu.

Em nota, o Inep manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto.

A estudante sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura do município. Em nota de pesar, a administração municipal e a Secretaria de Educação de Cansanção homenagearam a jovem e destacaram a comoção causada pela morte.

“Dói profundamente nos despedirmos de uma jovem com tantos sonhos e um futuro brilhante. Sua partida tão precoce entristece a nossa cidade e toca especialmente os jovens que hoje sentem a dor de perder uma amiga, uma colega, alguém com quem compartilhavam a vida.” Além disso, prestaram solidaridade aos familiares da adolescente.

Aulas suspensas

A escola onde Iza Lara estudava suspendeu as aulas nesta segunda-feira (9), em solidariedade e memória da estudante. “Neste momento de luto, unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda conforto, força e serenidade aos corações enlutados e que acolha Iza Lara em sua infinita misericórdia”, publicou o CETI Senhor do Bonfim nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, amigos, colegas e professores também prestaram homenagens à adolescente.

“Izinha, como você foi linda aqui na Terra, doce, tão meiga”, escreveu uma das internautas. “Ô, Iza, você tinha tantos sonhos”, relembrou outra pessoa.

“Que triste notícia. Isana e Jarbas, sejam abençoados por Deus neste momento tão difícil como esse. A partida de um filho é muito difícil. Que Deus conforte os corações de vocês”, escreveu outra internauta, ao mencionar os pais da adolescente.

“Que falta você nos fará, Iza. Que privilégio foi ter te conhecido. Oro para que você descanse em paz e que Deus conforte nossos corações. Você sempre será lembrada”, afirmou um professor.



