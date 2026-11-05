Pai que arremessou filho de ponte é condenado a 83 anos de prisão

Decisão histórica no RS condena pai a mais de 83 anos de prisão pela morte do menino Théo: julgamento durou 13 horas e teve execução imediata

Tiago Ricardo Felber com o filho Théo em foto que antecede o crime de vicaricídio (Reprodução - Redes sociais)

O Tribunal do Júri condenou Tiago Ricardo Felber a 83 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. A decisão ocorreu na quarta-feira (4). Ele foi a julgamento por arremessar o filho, Théo, de uma ponte em São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

O crime foi motivado por vingança voltada a atingir a ex-esposa, mãe da criança. A Justiça determinou a execução imediata da pena e estipulou indenização mínima de R$ 100 mil para os familiares da vítima. Felber foi condenado por homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado e ameaça.

Atuação da acusação no júri

As promotoras de Justiça Maria Fernanda Rabelo Ramalho e Graziela Lorenzoni sustentaram a acusação. O Conselho de Sentença decidiu pela condenação do réu após os debates processuais.

Maria Fernanda declarou que "a condenação representa uma resposta firme da Justiça diante da gravidade da violência praticada contra uma criança e, sobretudo, um reconhecimento da importância da vida de Théo e da dor de sua família".

Graziela Lorenzoni enfatizou que "foi uma condenação importante pelo fato de que a morte de Théo foi um dos casos que motivaram a criação do crime de vicaricídio no Brasil".

Julgamento e depoimentos

A sessão durou mais de 13 horas de trabalhos no plenário. O tribunal ouviu oito pessoas ao longo do procedimento:

- a mãe de Théo, que também figurou como vítima do crime de ameaça;

- duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público do RS (MPRS);

- três testemunhas indicadas pela assistência de acusação;

- uma testemunha arrolada pela defesa.

O réu também passou por interrogatório perante os jurados.

Circunstâncias da morte de Théo

A criança morava com a mãe na cidade de Nova Hartz. O pai levou o menino no dia 22 de março de 2025 com o objetivo de celebrar o aniversário de 40 anos. A polícia encontrou o corpo de Theo Ricardo Ferreira Felber no dia 25.

Em depoimento, o réu confessou que tentou estrangular a criança no dia anterior ao arremesso. O menino foi jogado vivo de uma ponte com cerca de 15 metros de altura.

Logo após atirar a criança, Felber enviou um áudio destinado à ex-companheira. "Aguenta o coração para o resto da vida, atirei o Théo debaixo da ponte agora", disse.

O laudo pericial apontou que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico decorrente da queda.