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Duas pessoas morrem após queda de asa-delta em praia do Rio de Janeiro

Equipamento de voo que chocou-se contra o solo passará por perícia

Agência Brasil

Publicado: 02/11/2026 às 17:36

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Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio /Foto: Reprodução/Vídeo/Redes Sociais

Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio (Foto: Reprodução/Vídeo/Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga o acidente com uma asa-delta que deixou dois mortos nesta segunda-feira (2), na cidade do Rio de Janeiro. O equipamento de voo se chocou com o solo, na praia de São Conrado, na zona sul da cidade, com duas pessoas a bordo: Luis Eduardo Rodrigues dos Santos e de Adrian Guillermo Arismendi.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia da Gávea (15ª DP) ouvirá testemunhas do incidente. Além disso, a asa-delta passará por perícia.

As duas vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas ambas estavam em situação grave, com parada cardiorrespiratória.

No Hospital Municipal Miguel Couto, as equipes médicas ainda tentaram salvá-los, mas eles não resistiram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita, muitas delas em voos duplos.

Veja também:

acidente , Asa-delta , Mort , Pedra Bonita , Rio de Janeiro , São Conrado
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