Idoso leva voadora nas costas por encostar muleta em carro

Denis Young Kim, suspeito das agressões, já foi condenado por matar carroceiro com flechada, em 2016

Idoso de 78 anos foi agredido com uma voadora nas costas por um motorista após encostar muletas em seu carro (Reprodução Redes Sociais)

Cenas de violência chocaram o trânsito da rua Octalles Marcondes Ferreira, em Osasco, São Paulo, na última sexta-feira (30). Um idoso de 78 anos foi agredido com uma voadora nas costas por um motorista após encostar muletas em seu carro. O suspeito, identificado como Denis Young Kim, tem registros policias por agressão em outros dois casos, incluindo uma condenação por assassinato.

A identidade do idoso não foi divulgada. Imagens de câmeras de segurança mostram que Denis Young Kim pisou na cabeça da vítima enquanto ela estava caída após o chute nas costas. O idoso ficou desacordado na rua e o agressor foi embora sem prestar socorro.

A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco. O idoso foi encaminhado a um hospital, onde recebeu pontos na cabeça e teve alta. A Polícia Civil investiga o caso.

Histórico violento

O agressor já havia sido condenado a 14 anos de prisão em 2016 pelo assassinato do carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, em São Paulo. Na ocasião, Denis utilizou uma balestra para disparar uma flecha contra a vítima após uma discussão.

Ademir, de 63 anos, foi atingido no pescoço e morreu no local. Detido, o assassino confessou o crime e afirmou que pretendia apenas dar um susto em Aldemir, que teria arranhado o seu carro com uma carroça. Denis foi condenado por homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a reação da vítima.

Ele também foi preso por tentativa de homicídio em 2013, após esfaquear um comerciante durante uma briga, no Bom Retiro. A vítima sobreviveu e Denis alegou legítima defesa.

Denis Young Kim é brasileiro naturalizado, descendente de sul-coreanos. Ele é formado em Ciências da Computação, na Califórnia, Estados Unidos.