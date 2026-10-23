Esquina do Clube da Esquina é alvo de vandalismo em BH

Local histórico no bairro Santa Tereza foi atacado na madrugada desta sexta-feira (23), dois dias antes do segundo turno das eleições. Moradores suspeitam de motivação política

Placa de homenagem ao Clube da Esquina no bairro Santa Tereza é alvo de vandalismo com tinta vermelha (Maria Lúcia Passos/EM/DA Press)

A esquina que deu nome ao Clube da Esquina, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, foi alvo de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (23). O local amanheceu com a placa de homenagem ao movimento musical mineiro manchada de tinta.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação por volta das 4h50. No local, moradores encontraram uma luva, tinta e outros materiais que podem ter sido utilizados no vandalismo.

O ataque ocorreu dois dias antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Moradores da região suspeitam que a ação tenha motivação política. No entanto, não há confirmação sobre a autoria ou a motivação do vandalismo.

O arquiteto Chico Casarões, proprietário do imóvel onde está instalada a placa, demonstrou preocupação com possíveis novos ataques ao local. "Tenho medo de alguém retaliar a casa", afirmou.

O músico e compositor Tatta Spalla, que está hospedado no Bairro Santa Tereza, pretendia gravar um vídeo em frente à placa na manhã desta sexta-feira. Ao se deparar com o vandalismo, lamentou o ocorrido. "Qual é o motivo disso aqui? Isso é um templo sagrado da música", declarou.

Marco da música brasileira

Localizada no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, a esquina se tornou um dos principais símbolos do movimento musical que reuniu artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e Márcio Borges.

O local ganhou uma placa de homenagem em 1990, em reconhecimento à sua importância para a história da música brasileira. A esquina também recebeu uma placa comemorativa dos 30 anos do movimento, em meio às celebrações do centenário de Belo Horizonte.

O Clube da Esquina surgiu na década de 1960, a partir do encontro de jovens músicos mineiros que misturavam influências da bossa nova, do jazz, do rock e da música brasileira. O movimento ganhou projeção nacional em 1972, com o lançamento do álbum "Clube da Esquina", de Milton Nascimento e Lô Borges. O disco é considerado um marco da música popular brasileira.

Em dezembro de 2024, a esquina passou por uma revitalização, que incluiu a reforma do imóvel histórico e a instalação de uma espécie de calçada da fama, com homenagens a músicos ligados ao movimento. O projeto foi elaborado pelos arquitetos Chico Casarões e Bruna de Sá.

Um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), elaborado pela professora Graziella Mello Vianna, busca o reconhecimento da esquina como patrimônio cultural.

O vandalismo desta sexta-feira atingiu um dos principais pontos de referência da memória cultural de Belo Horizonte, local que também atrai visitantes interessados na história do Clube da Esquina.