Crânios humanos são deixados expostos em grade de cemitério em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O caso aconteceu nesta quarta (21), no Cemitério Campo das Flores, localizado na área central de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

A Prefeitura de Petrolina classificou o ato como falta de respeito e vandalismo. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Dois crânios humanos foram encontrados expostos na grade do Cemitério Campo das Flores, localizado na área central de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Imagens do caso, que aconteceu nesta quarta-feira (21), circularam nas redes sociais de pessoas que passavam pela localidade.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil de Petrolina, o órgão adotou providências imediatas após a ocorrência, classificada pela gestão municipal como falta de respeito e vandalismo.

Ainda de acordo, uma equipe da Secretaria foi mobilizada para ir até o local para verificar a situação, que tomou as medidas necessárias para contribuir com a identificação dos responsáveis pelo ato.

Ainda na nota, a Prefeitura de Petrolina repudia veementemente a atitude, que chamou a atenção dos moradores nesta quarta (21).

“A Prefeitura repudia veementemente atitudes que desrespeitam os espaços públicos e ferem a dignidade da população, especialmente das famílias que frequentam o cemitério para prestar homenagens e manter viva a memória de seus entes queridos”, finalizou nota da gestão municipal de Petrolina.