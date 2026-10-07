Dois pontos de coleta de roupas usadas são vandalizados no Recife

Equipamentos da Repense Reuse foram retirados dos locais e serão reinstalados com travas de segurança

Ponto de coleta em Campo Grande, Zona Norte do Recife (Foto: Divulgação/ASCOM Repense Reuse)

Dois coletores de roupas e calçados do Repense Reuse foram vandalizados no Recife. Os equipamentos da Praça de Campo Grande e da Praça do Hipódromo foram retirados dos locais e serão reinstalados com travas de segurança. Além desses, outros 62 coletores do Grande Recife, considerados suscetíveis a ocorrências de vandalismo, também receberão o dispositivo nos próximos 30 dias.

A medida de segurança foi adotada após a circulação de vídeos que mostram pessoas entrando em um dos coletores e retirando peças de roupas do seu interior. De acordo com o Repense Reuse, iniciativa da Humana Brasil voltada à reutilização têxtil e à geração de impacto social, ocorrências semelhantes têm se tornado recorrentes e estão sendo acompanhadas pela equipe responsável.

O gerente nacional de operações logísticas e de expansão do Repense Reuse, Judison Lopes, lamentou o ocorrido e disse que a ONG está tomando todas as medidas possíveis para evitar mais ocorrências como essa. "Lamentamos o ocorrido e estamos acompanhando essas situações. A entrada no interior dos contêineres, além de representar uma retirada indevida das peças, também oferece riscos à segurança das pessoas. Por isso, estamos adotando medidas para dificultar esse acesso, entre elas a instalação gradativa de travas de segurança nos pontos de coleta", afirma.

Destinação responsável

As peças depositadas nos pontos de coleta são enviadas ao Centro de Armazenamento e Triagem do Repense Reuse, localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Ao chegar no local, os itens passam por seleção e classificação de acordo com suas condições e possibilidades de reaproveitamento.

As peças em condições adequadas seguem para reutilização, enquanto outros materiais recebem diferentes destinações dentro da cadeia de reaproveitamento têxtil. Os recursos obtidos com as revendas contribuem para o financiamento de projetos sociais apoiados pela Humana Brasil. O Repense Reuse também realiza doações de roupas a instituições sociais.

Atualmente, 38 entidades em Pernambuco são beneficiadas com doações do projeto. As organizações são indicadas por parceiros públicos e privados, formalizadas e cadastradas junto à iniciativa. Antes da entrega, também são avaliadas quanto à finalidade da doação e à destinação prevista para as peças recebidas.

"É importante esclarecer que retirar roupas diretamente de um ponto de coleta não equivale a receber uma doação do Repense Reuse. Existe todo um processo de triagem e avaliação para que as peças sejam encaminhadas de forma responsável às instituições atendidas pelo projeto", explica Judison Lopes.

Doação consciente

A retirada das peças diretamente dos contêineres interfere no processo de triagem e na destinação planejada pelo projeto. Por isso, o Repense Reuse destaca que o depósito das roupas nos coletores é de extrema importância para a permanência no fluxo estabelecido pela iniciativa.

A proposta é garantir que cada doação tenha a destinação adequada, ampliando a vida útil dos produtos, fortalecendo a economia circular e contribuindo para ações de desenvolvimento social.

"Quando uma pessoa faz uma doação em um ponto de coleta, ela está contribuindo para uma cadeia que envolve reutilização têxtil, sustentabilidade e impacto social", reforça Judison. "Preservar esse processo é fundamental para que as peças sejam triadas e encaminhadas de forma responsável. Doação consciente é um ato de cidadania", conclui.