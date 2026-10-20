ONU condena todos os atos de violência nas manifestações na Europa

O Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou ainda preocupação com o possível uso excessivo da força contra os manifestantes.

Manifestações na Europa ( Adnan Beci / AFP)

O Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou hoje todos os atos de violência ocorridos nos últimos dias durante manifestações em vários países da Europa, expressando ainda preocupação com o possível uso excessivo da força contra os manifestantes.

"As manifestações em grande escala que estão em curso na Albânia, Bélgica, França, Itália e Portugal suscitam preocupações em matéria de direitos humanos. Condeno todos os atos de violência e apelo a todas as partes envolvidas para que apaziguem as tensões e evitem novos episódios de violência", declarou Türk.

O Alto-Comissário reiterou que todas as pessoas têm o direito de se manifestar pacificamente, ressaltando que os países devem facilitar o exercício desse direito.

"Mas, repudio veementemente as ações daqueles que se aproveitam dos protestos para cometer atos de violência e vandalismo contra propriedades públicas e privadas. Devem ser responsabilizados individualmente", afirmou.



