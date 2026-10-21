Menina indígena de 8 anos é internada em estado grave após ataque de onça no Pará
Criança está na UTI do Hospital Regional do Tapajós, em Itaiuba, cidade vizinha a Jacareacanga, onde ocorreu o acidente
Cynthia Morato e Estadão Conteúdo
Publicado: 21/10/2026 às 10:08
Onça foi capturada e morta logo após o ataque (Reprodução)
Uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça no sábado (17) na Terra Indígena Munduruku, em Jacareacanga, no Sudoeste do Pará. A criança foi internada em estado grave na UTI do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, cidade vizinha ao acidente.
"Está um pouco crítico o estado de saúde dela. [...] Os médicos disseram que ela pode voltar a viver (se recuperar), mas vamos esperar o tempo de recuperação dela", disse o tio da criança, Ivair Datie Munduruku, em entrevista ao G1 na terça-feira (20).
Segundo informações da CNN, o morador da comunidade Odailson Mundukuru afirmou que a criança e os pais estavam na roça e menina foi atacada quando saiu para buscar água em um igarapé a pedido da mãe. Ao ouvir os gritos da filha, o pai correu e encontrou o animal atacando a criança.
A menina foi socorrida pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Devido a gravidade dos ferimentos a vítima foi levada para o Hospital Regional de Itaituba e segue internada. De acordo com o coordenador executivo da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), Ronaldo Amanayé, "o animal foi capturado e morto logo após o ocorrido", informou.