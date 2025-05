Onça que matou caseiro não pode voltar à natureza e será mantida em SP

A onça viverá em um mantenedor de fauna em Amparo, no interior de São Paulo (Instituto Ampara Animal/Divulgação)

A onça-pintada capturada em abril, após matar o caseiro Jorge Avalo, não poderá voltar à natureza. Batizada de Irapuã, ela viverá em um mantenedor de fauna em Amparo, no interior de São Paulo, sem possibilidade de visitação.



Agora, o animal está em uma propriedade do Instituto Ampara Animal, onde será mantido em um espaço adaptado às necessidades. Segundo a organização, a proposta é promover a recuperação física e comportamental, com foco no bem-estar do bicho.

O destino do felino foi definido pelo governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

