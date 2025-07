Vídeo: trabalhador encontra onça dentro de barraca de praia no Ceará

Funcionário chegou para trabalhar, no início da manhã, e se deparou com uma onça-parda dentro de uma barraca de praia em Camocim (CE)

O caso ocorreu na cidade de Camocim, no Ceará (Reprodução)

Um funcionário de uma barraca de praia, no Ceará, se surpreendeu nesta segunda-feira (7/7) ao chegar ao local de trabalho e encontrar uma onça-parda. O caso ocorreu na cidade de Camocim, localizada a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza (CE).

Por volta das 16 horas, as autoridades chegaram ao local para resgatar o animal. Em entrevista ao Metrópoles, o dono da barraca My Beach, Ilmar Barros, de 34 anos, relatou que um funcionário ouviu grunhidos ao chegar para trabalhar por volta das 8h da manhã, inicialmente pensando que fosse alguém dormindo. No entanto, ao observar melhor, o colaborador viu que se tratava de uma onça.

“Aí, já me ligaram e eu, de imediato, liguei para a polícia para chamar os órgãos competentes. E, daí, começamos a tomar as providências. Entramos em contato às 9h, mais ou menos 9h10, e tomamos as medidas cabíveis para lidar com o animal”, conta Ilmar.

