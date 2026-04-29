Vídeo: gerente de fazenda é 'escoltado' por onça e se impressiona com a beleza do animal

A cena foi registrada na terça-feira (28), no município de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso (MT)

As imagens foram registradas pelo gerente de fazenda Valdecir Baggio (Reprodução/Redes sociais)

O gerente de fazenda Valdecir Baggio recebeu uma "escolta" de uma onça-pintada durante um passeio de carro em uma lavoura. A cena foi registrada na terça-feira (28), no município de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso (MT).

Gerente de fazenda é 'escoltado' por onça e se impressiona com a beleza do animal: "Coisa mais linda do mundo"



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Em entrevista à TV Centro América, o gerente contou que, apesar do local ficar em uma região de mata, ele nunca tinha vivenciado uma situação parecida.

“Foi por volta de 9h da manhã. Eu fui me aproximando dela, a adrenalina foi tomando conta. Cheguei a ficar próximo de uns dois metros e meio, andando lado a lado”, conta.

No vídeo, Valdecir também se demonstrou surpreso com a beleza do animal. "Olha aí que coisa mais linda do mundo, chega está arrepiado", disse.

Poucos segundos depois, a onça desiste de acompanhar o carro e some na vegetação.