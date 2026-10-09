UFF aciona PF sobre ameaças de ataques contra campus da universidade

Por meio de um aplicativo de mensagens, um grupo com o nome "Juntos com Bolsonaro" envia mensagens com uma lista convidando pessoas para incendiar a UFF de madrugada

O Instituto de Letras suspendeu temporariamente as aulas em razão das ameaças (UFF/Divulgação)

A Universidade Federal Fluminense, em Niterói, enviou uma denúncia à Polícia Federal sobre ameaças contra estudantes e ataques aos prédios da instituição. Os ataques foram feitos por meio de um aplicativo de mensagens após a realização de manifestações em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em um grupo com o nome “Juntos com Bolsonaro”, agressores enviam mensagens com uma lista convidando pessoas para incendiar a UFF de madrugada. Em um outro intitulado “Direita Brasil”, pessoas incitavam agressões físicas no dia da manifestação do presidente Lula, sugerindo o uso de soco-inglês, canivetes, ovos e tintas.

A repercussão das intimidações gerou um ambiente de insegurança no ambiente acadêmico. O Instituto de Letras suspendeu temporariamente as aulas em razão das ameaças.

Em nota, a universidade afirmou que estabeleceu contato com o gabinete do secretário de Gestão Integrada de Niterói para solicitar o reforço de segurança no campus da universidade. Além disso, internamente, a superintendência foi acionada para intensificar as medidas de segurança no âmbito da instituição.

“Seguimos atentos à situação, pautando nossa atuação pela agilidade e responsabilidade, para garantir a segurança de toda a comunidade universitária, a preservação da vida e a proteção do patrimônio público”, finalizou a nota.

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