Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia R$ 40 milhões para compra de equipamentos perdidos em incêndio na UFPE

O valor se soma aos investimentos anunciados na quinta-feira (8) pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini. Na ocasião, ele anunciou a construção de um novo prédio e investimentos de cerca de R$ 100 milhões

Ministra, Luciana Santos, visitou o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, da UFPE, atingido pelo incêndio (Foto: Rafael Vieira /DP Foto)

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou, nesta sexta-feira (9), durante visita à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, um investimento de R$ 40 milhões para a compra de equipamentos perdidos no incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na última quarta-feira (7).



O valor se soma aos investimentos anunciados na quinta-feira (8) pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini. Na ocasião, ele anunciou a construção de um novo prédio e investimentos de cerca de R$ 100 milhões.











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O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Macedo Gomes, acompanhou, destacou o compromisso do Governo Federal com a recuperação não apenas da estrutura física do prédio, mas também com a garantia de continuidade das bolsas concedidas aos estudantes, cujos prazos serão estendidos. Além disso, ele salientou o anunciou feito pelo MEC que é o lançamento de um novo programa de doutorado-sanduíche, no exterior, que permitirá aos estudantes concluir suas teses em instituições de ensino superior parceiras da UFPE.

*matéria em atualização



